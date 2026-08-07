اليابان | تعرف على قواعد المرور الجديدة للدراجات الهوائية في اليابان

مع تشديد اليابان قواعد استخدام الدراجات الهوائية في أبريل/نيسان، وإضافة لوائح جديدة وفرض غرامات على عدد من المخالفات، أصبح الإلمام بقواعد السير أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه المقالة، يستعرض أحد خبراء المرور مجموعة من السيناريوهات الواقعية لتوضيح أبرز التعديلات، ومساعدة راكبي الدراجات على التنقل بأمان وتجنب المخالفات على الطرق.

منطقة رمادية في المرور

تُعد اليابان دولة دراجات. معدلات الملكية مرتفعة، حوالي دراجة واحدة لكل شخصين، ويعتمد نحو 12% من السكان على الدراجات كوسيلة نقل رئيسية، بمعدل يضاهي العديد من الدول الأوروبية الصديقة للدراجات.

في الوقت نفسه، يمكن أن تكون لوائح الدراجات اليابانية غامضة تمامًا. على سبيل المثال، يركب راكبو الدراجات بانتظام جنبًا إلى جنب مع المشاة على الأرصفة ويتنقلون بين حركة المشاة في ممرات العبور. يعزو المحامي وراكب الدراجات المتحمس هوندا ساتوشي هذه الحالة الخطرة إلى التوسع السريع في استخدام السيارات في المجتمع الياباني. يقول هوندا: «مع زيادة عدد السيارات على الطرق في العقود التي تلت الحرب، ارتفعت الحوادث». دفع ذلك وفيات المرور إلى مستويات قياسية. «قورنت الحالة بمنطقة حرب، لذا في عام 1970 عدلت السلطات قوانين المرور للسماح لراكبي الدراجات بالسير على الأرصفة في محاولة لإبعادهم عن الخطر».



راكبو الدراجات والمشاة يختلطون خلال ساعة الذروة الصباحية في طوكيو. (© Nippon.com)

انخفضت حوادث المرور ووفيات الطرق بشكل كبير منذ ذلك الحين، واليوم أصبحت الدراجات تشكل خطرًا كبيرًا على طرق اليابان. تشكل الدراجات ما يقارب ربع جميع حوادث المرور، بما في ذلك عدد متزايد من الحوادث التي تشمل المشاة، حيث يكون ثلاثة من كل أربعة حوادث متعلقة بالدراجات تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة ناتجة عن مخالفة راكبي الدراجات لقوانين المرور.

حتى الآن، كانت الشرطة اليابانية تصدر مخالفات للجرائم الأكثر خطورة في ركوب الدراجات، مما يتطلب من المخالف المثول أمام المحكمة وقد يُسجل في سجله الدائم إذا أُدين. كانت هذه نادرة، وكانت التحذيرات للمخالفات البسيطة أكثر شيوعًا.

في أبريل 2026، أطلقت اليابان نظامًا جديدًا للغرامات على مخالفات المرور البسيطة ينطبق على جميع الركاب فوق سن 16 عامًا. تصدر الشرطة هذه «التذاكر الزرقاء»، المسماة بلون الورق الذي تُطبع عليه، بدلاً من المخالفات الرسمية التي تتطلب حضور المخالف إلى المحكمة. (المخالفات الأكثر خطورة تتلقى «تذاكر حمراء»، تنطوي على تهم جنائية وقد تتطلب المثول أمام المحكمة).

المخالفات الرئيسية للتذاكر الزرقاء والغرامات

استخدام أو حمل الهاتف المحمول أثناء الركوب: 12,000 ين

دخول معبر السكة الحديدية والبوابة منخفضة: 7000 ين

الفشل في المرور بأمان عبر التقاطع: 6000 ين

تجاهل إشارات المرور: 6000 ين

الفشل في التوقف عند إشارة التوقف: 5000 ين

ركوب دراجة بمكابح معيبة: 5000 ين

التحميل غير السليم (مثل ركوب مع أكياس التسوق معلقة من المقود): 5000–6000 ين

حمل مظلة أثناء الركوب: 5000 ين

ارتداء سماعات رأس/أذنين أثناء الركوب: 5000 ين

الفشل في الإبطاء على الرصيف (للمشاة حق الأولوية): 3000 ين

هناك إجمالي 113 مخالفة مختلفة للدراجات بموجب قانون المرور الياباني. تتراوح هذه من السلوكيات الخطرة الواضحة — مثل المرور عبر معبر السكة الحديدية والبوابة منخفضة (غرامة 7000 ين)، أو تجاوز الإشارة الحمراء (6000 ين)، أو ركوب دراجة غير صالحة للطريق (5000 ين) — إلى المخالفات الشائعة مثل تعليق أكياس التسوق على المقود، والركوب مع حمل مظلة، وارتداء سماعات الرأس أو الأذنين (جميعها 5000 ين).

ينطبق نظام التذاكر الزرقاء على أي شخص يقيم في اليابان، لكن هوندا يشير إلى أن بعض الحالات قد تربك المقيمين الأجانب، حيث إن اليابان ليست طرفًا في اتفاقية فيينا بشأن إشارات وعلامات الطرق، وتستخدم عددًا من الإشارات المختلفة عن المعايير الدولية. خذ على سبيل المثال استخدام إشارات التوقف المثلثة. كما أن العديد من الإشارات الإضافية مكتوبة بالنص الياباني فقط. فيما يلي بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها لتجنب مخالفة قواعد المرور دون علم.



نقص الصور التوضيحية والنص الياباني فقط يجعل إشارات «ممنوع دخول المركبات» (الدائرة الحمراء مع الشريط الأبيض في أعلى اليمين) صعبة الفهم لغير الناطقين باليابانية. (© Nippon.com)



العديد من الإشارات في دول أخرى تحتوي على لوحات إضافية تعطي معلومات حيوية، مثل هذه التحذيرات «ممنوع الدخول» التي تسمح للدراجات بالدخول عكس تدفق حركة المركبات. من الأعلى: إشارات «ممنوع الدخول» في ألمانيا وبولندا وإيطاليا مع إشارات تكميلية سهلة الفهم لراكبي الدراجات. (© PhotoAC)

ممرات العبور والأرصفة

بشكل عام، يجب أن تسير الدراجات على الجانب الأيسر من الطريق، مثل السيارات، ويمكنها السير على الأرصفة فقط إذا أشارت إشارات المرور إلى السماح بذلك، أو إذا كان من غير الآمن السير على الطريق. وحتى في هذه الحالة، يجب على راكبي الدراجات السير ببطء (8 كيلومترات في الساعة أو أقل) على جانب الطريق من الرصيف. ضع في اعتبارك أن المشاة دائمًا لهم حق الأولوية. الفشل في إعطاء الأولوية، مثل رنين جرس الدراجة لجعل شخص يتحرك من الطريق، مخالف للقانون ويخضع لغرامة 3,000 ين. ينطبق نفس القاعدة على ممرات العبور، ويُنصح راكبو الدراجات بالسلامة بالنزول والمشي بالدراجة عبر التقاطعات.



إشارة زرقاء وبيضاء «للمشاة فقط» مع إشارة تكميلية تسمح للدراجات باستخدام الممر. الإشارات المماثلة التي تظهر علامة دراجة على خلفية زرقاء تشير أيضًا إلى أن الدراجات قد تمر. (© Nippon.com)



تشير الإشارات إلى ممرات منفصلة للمشاة والدراجات على بعض الأرصفة على طول الشوارع الرئيسية. (© Nippon.com)

تسمح بعض الدول لراكبي الدراجات في حالات معينة بالمرور عبر التقاطع دون توقف. ومع ذلك، نظرًا لأن التقاطعات لديها معدل حوادث مرتفع، تتطلب اليابان من راكبي الدراجات التوقف التام عند جميع إشارات التوقف. الفشل في ذلك سيؤدي إلى غرامة 5,000 ين.



يسارًا: الإصدارات الأحدث من إشارات التوقف المثلثة اليابانية تحتوي على الإنجليزية (© IllustAC)؛ يمينًا: خط توقف أبيض مرسوم على الطريق يشير إلى مكان توقف السيارات والدراجات. (© Nippon.com)

العديد من التقاطعات لها توقيت منفصل يسمح إما بمرور حركة المركبات أو عبور المشاة. في مثل هذه التقاطعات، تتوقف جميع حركة المركبات في كل اتجاه عندما تتحول إشارة العبور إلى الأخضر، مما يعطي المشاة ضوءًا مخصصًا للعبور. يتبع راكبو الدراجات إشارة العبور عند السير على الرصيف وإشارة المرور عند السير على الطريق. هذا يعني أنه عند السير على الطريق، يعد العبور مع المشاة (ما لم ينزلوا) تجاوزًا للإشارة الحمراء.



يتبع راكبو الدراجات إشارات عبور المشاة عند السير على الأرصفة وإشارات المرور عند السير على الطريق. يحتاج راكبو الدراجات على الطريق إلى مراقبة المركبات المنعطفة عند المرور عبر التقاطع. (© ساتو تاداشي)



أعلى: حوالي 5% من التقاطعات في اليابان لها إشارات توقيت منفصلة لحركة المركبات والمشاة. (© PhotoAC)؛ في معابر «السكرامبل» التي تسمح للمشاة بالعبور في أي اتجاه، يجب على راكبي الدراجات العابرين قطريًا النزول والمشي بدراجاتهم. (© Nippon.com)

عند الانعطاف يمينًا في تقاطع بإشارة مرور، يجب على راكبي الدراجات إجراء انعطاف يمين على مرحلتين. لأداء هذه المناورة، ابقَ إلى أقصى اليسار أثناء العبور إلى الجانب الآخر من التقاطع، ثم انعطف يمينًا، واعبر التقاطع عندما تتحول إشارة المرور إلى الأخضر. القطع عبر حركة المرور أو الانعطاف قطريًا غير قانوني ويأتي بغرامة 6,000 ين.



رسم تخطيطي لانعطاف يمين على مرحلتين (الأسهم السوداء) وانعطاف يمين غير قانوني (المسار الأحمر). (© ساتو تاداشي)

يُعتبر استخدام الهاتف المحمول، سواء بالحديث أو النظر إلى الشاشة، أثناء ركوب الدراجة نشاطًا خطيرًا ويمكن أن يؤدي إلى غرامة تصل إلى 12,000 ين، وهي أعلى غرامة في القائمة. إذا أدى استخدام الهاتف إلى حادث، قد يواجه راكب الدراجة تهمًا جنائية. عندما يحتاجون إلى استخدام الهاتف، مثل إجراء مكالمة أو التحقق من تطبيق خريطة للاتجاهات، يجب على راكبي الدراجات دائمًا التوقف في مكان آمن أولاً.

يُحظر ركوب الدراجة تحت تأثير الكحول بشكل صارم ويؤدي إلى تهم جنائية. العقوبات صارمة مثل تلك الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول، وكذلك رفض اختبار الرصانة من الشرطة.



استخدام الهاتف الذكي أثناء ركوب الدراجة، حتى لو كان الجهاز في حامل، يمكن أن يؤدي إلى غرامة باهظة. (© بيكستا)

تأثير التذكرة الزرقاء

هل يحدث النظام الجديد فرقًا؟ تُظهر بيانات الوكالة الوطنية للشرطة أنه في أبريل 2026، الشهر الأول من نظام «التذكرة الزرقاء»، أصدرت الشرطة 2,147 تذكرة زرقاء و833 تذكرة حمراء لراكبي الدراجات في جميع أنحاء البلاد. انخفضت الاعتقالات المتعلقة بالمرور بنسبة 41% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. في الوقت نفسه، زادت التحذيرات بحوالي 35%، إلى 135,855 حالة. يشير هذا إلى أن الشرطة تركز على المخالفات التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، بينما تبذل جهدًا أكبر في إبلاغ الناس بالقواعد المشددة.

يحتاج راكبو الدراجات إلى أن يكونوا على دراية بأن الغرامات لا تُدفع فورًا. كانت هناك حالات لما يُسمى باحتيال التذكرة الزرقاء حيث يخدع المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم شرطة الناس لدفع غرامات مزيفة فورًا نقدًا. في الواقع، لدى الناس ما يصل إلى سبعة أيام لدفع الغرامات في بنك أو مؤسسة مالية أخرى. كما تطلب الشرطة عادة بطاقات الهوية أو الاتصال بأفراد العائلة للتحقق من هوية الشخص الذي يوقفونه. يُطلب من الزوار الأجانب إلى اليابان حمل جواز سفرهم أو بطاقة الإقامة في جميع الأوقات.



ضابط شرطة في أوكاياما يوقف راكب دراجة لحمل مظلة في 1 أبريل/ نيسان 2026. (© سان يو شيمبون / كيودو)

تشهد طوكيو زيادة في استخدام السكوتر الكهربائية، التي تندرج تحت فئة «الدراجات المحركة الصغيرة المحددة» ولا تتطلب رخصة للتشغيل، على الرغم من أن الراكب يجب أن يكون عمره 16 عامًا على الأقل. تقدم بعض خدمات مشاركة الدراجات أيضًا دراجات كهربائية يمكن تشغيلها على الأرصفة. بينما تحظى هذه المركبات الكهربائية بشعبية لسهولة استخدامها، فإن الزيادة في مخالفات المرور التي تشملها تشكل مشكلة خطيرة. في عام 2024، سُجلت أكثر من 40,000 مخالفة، بمعدل 1.8 مخالفة لكل مركبة، وهو معدل أعلى بكثير من الدراجات.

عملت السلطات اليابانية بجد على مدى الخمسين عامًا الماضية لتقليل عدد حوادث المرور. محور هذا الجهد المستمر هو تثقيف الجمهور حول قواعد المرور للدراجات حتى يتمكن السكان من حماية أنفسهم والآخرين بشكل أفضل على الطريق.



السكوتر الكهربائية لها سرعة قصوى 20 كيلومترًا في الساعة، لكن يمكن للركاب التبديل إلى سرعة قصوى أقل تبلغ 6 كم/ساعة، مما يسمح بتشغيلها على الأرصفة. (© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية. التقارير والنص من Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي © ساتو تاداشي)