اليابان | الحرارة الشديدة تدفع شركات يابانية إلى اتخاذ تدابير عاجلة

لايف ستايل 14/08/2026

أظهرت أرقام حكومية أن عدد الوفيات الناجمة عن ضربات الحرارة في اليابان بلغ 1803 حالات خلال عام 2025، في ظل تصاعد تأثير موجات الحر الشديدة. واستجابةً لذلك، كثّفت الشركات، ولا سيما في القطاعات التي تعتمد على العمل في الهواء الطلق مثل البناء، إجراءاتها الوقائية للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وحماية العاملين.

الحرارة الشديدة تؤثر بشكل كبير على العمل في الهواء الطلق

مع انتهاء موسم الأمطار في معظم مناطق اليابان، بدأ الصيف رسميًا. أظهر استطلاع عبر الإنترنت أجرته تيكوكو داتا بانك من 10 إلى 14 يوليو/ تموز، واستهدف 1,194 شركة في جميع أنحاء اليابان، أنه في الأيام الحارة بشكل استثنائي، حيث ترتفع درجة الحرارة القصوى فوق 35 درجة مئوية، عانت ما يقارب نصف الشركات المستجيبة من درجة ما من الاضطراب في عملياتها التجارية؛ بإجمالي 6.5% أبلغوا عن تأثيرات «كبيرة» و43.5% شعروا بتأثير «ما».

تجاوزت القطاعات التي تنطوي على الكثير من العمل الخارجي المتوسط العام بشكل كبير، خاصة «البناء» بنسبة 73.6% (أعلى بـ23.6 نقطة مئوية من المتوسط) و«الزراعة والغابات والثروة السمكية» بنسبة 66.7% (أعلى بـ16.7 نقطة). في تعليقه على هذا الاضطراب، صرح أحد الشركات في قطاع البناء بأنه «أمر العمال بأخذ المزيد من فترات الراحة والعمل في دفعات خلال فترات زمنية أقصر»، بينما قالت شركة أخرى في قطاع الطب والرعاية الاجتماعية إنها «تركز على تدابير الوقاية من ضربة الحر، بما في ذلك استخدام المراوح المحمولة وتناول حلوى الملح».

بشكل عام، ذكرت 87.8% من الشركات أنه في العام أو العامين الماضيين، بدأت في إدخال أو تعزيز تدابير إضافية لتقليل مخاطر الحر الشديد. بنسبة 61.2%، كان الإجراء الأكثر شيوعًا هو «توفير المياه ومكملات الملح»، وحوالي 50% من الشركات «زادت تركيب وحدات تكييف الهواء ومعدات الحماية من الحرارة».

حسب حجم الشركة، كانت 61.2% من الشركات الكبيرة «ترفع الوعي حول ضربة الشمس»، أعلى بكثير من المتوسط العام البالغ 41.4%. في الوقت نفسه، ركزت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدخال قواعد مثل «فترات راحة إضافية أو ممتدة»، و«تنفيذ إجازات مؤقتة»، و«تقليل ساعات العمل»، مما يظهر أن الأنظمة التي أُدخلت سابقًا في الشركات الأكبر لمكافحة الحر الشديد أصبحت الآن أكثر انتشارًا في الشركات الأصغر أيضًا.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © IllustAC)