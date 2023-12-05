شركة فاتورة تعلن عن وظائف خالية للجنسين للعمل فورًا بفروع الشركة براتب 7000 جنية

تعلن شركة فاتورة من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة للعمل فورًا بمواقع الشركة بـ “القاهرة الكبرى” برواتب مجزية تبدأ من 7000 جنيه، بالإضافة إلى التأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة فاتورة

مطلوب أخصائي استقطاب عملاء، من الجنسين.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وان يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى نهائي، أو الخدمة العامة للإناث، ولا يشترط خبرة في مجال العمل.

وظائف أخرى: –

تقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية + 3500 عمولة مبيعات، ليصبح الراتب 7000 جنية، بالإضافة إلى أجازات سنوية ورسمية وتأمينات طبية واجتماعية، والعمل 8 ساعات يوميًا.

كيفية التقديم على وظائف شركة فاتورة

للراغبين في الالتحاق الوظائف المطلوبة بشركة فاتورة، يرجى تعبئة استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة فاتورة” وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة على الأرقام التالية: 01012059900