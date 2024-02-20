وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة العليان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

لقطات مذهلة لتاكسي طائر يحلق في سماء دبي قريبًا
الغيوم الكثيفة ترسم لوحات جمالية في سماء عسير

– محاسب أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مراقب مالي (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة).

– محاسب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا