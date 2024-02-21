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وظائف إدارية شاغرة بمعهد خدمات البترول

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة معهد خدمات البترول، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– موظف التحصيل/ المدفوعات: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مصمم جرافيك/ إنتاج الإعلانات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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