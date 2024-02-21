وظائف شاغرة في شركة سال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية- عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير العلاقات الإقليمية”؛ وذلك للعمل لدى المكتب الرئيسي للشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة سال

وأبرزت شركة سال السعودية، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سال السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)