شكرا لقرائتكم 18 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي استقبال الشكاوى والبلاغات (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول تسجيل وتراخيص.

– أخصائي تسجيل وتراخيص.

– أخصائي أول رصد واستدلال.

– أخصائي أول قضايا وتنفيذ.

– أخصائي قضايا وتنفيذ.

– أخصائي أول مخاطر.

– أخصائي مخاطر.

– مدقق أول.

– مدقق.

– مدير إدارة التدقيق.

– مدير إدارة التسجيل والتراخيص.

– مدير إدارة الرصد والاستدلال.

– مدير إدارة القضايا والتنفيذ.

– مسؤول استقبال الشكاوى والبلاغات.

– أخصائي أول استقبال الشكاوى والبلاغات.

– مدير إدارة نقل التقنية الواعدة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)