شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى فروع شركة نوماك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، ورابغ، والجبيل، والقرية.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني ميكانيكي (الشعيبة).

– رئيس الاعتماد الرقمي وتقنية المعلومات/ الأمن السيبراني (رابغ).

– مدير التخطيط (الجبيل).

– مسؤول مراقبة التشغيل والأداء (القرية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)