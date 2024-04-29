وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مراقب عمال أعمال النظافة.

– كهربائي.

– فني إلكترونيات.

– كاتب استلام وتسليم.

– مشغل نظام إدارة المباني.

– مساعد فني صيانة.

– مساعد فني أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

– عامل.

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 8 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)