وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل فورًا في شركة يامي لان (هولمز برجر)

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة يامي لان (هولمز برجر) عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، للعمل فورًا بفروع الشركة في الإسكندرية والقاهرة والجيزة، ونتابع الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف كالتالي:

وظائف شركة يامي لان

مدير مطعم.

مساعد مدير مطعم.

عضو فريق صالة.

عضو فريق مطبخ (خريجين أو طلبه).

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات، وتوافر خبرة سابقة في مجال الفاست فود، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة للوظائف الإدارية، وان يقدم موقف واضح من التجنيد.

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تقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية وحوافز شهرية وفرص للترقي، كما تصرف زي للعمل، وتوفر تأمينات طبية واجتماعية ومسار وظيفي وفرص للسفر للخليج.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة باستمارة التوظيف بالرابط التالي” وظائف شركة يامي لان“.