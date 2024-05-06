وظائف خالية للخريجين للعمل في مطبعة العزازي براتب 10000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن مطبعة العزازي عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من مصممي جرافك وكاشير وأخصائي خدمات طباعة، للعمل فورًا بفرع المطبعة بمصر الجديدة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو الأتي:

وظائف مطبعة العزازي

مطلوب مصمم جرافيك خبرة لا تقل عن سنتين.

مطلوب كاشير خبرة.

مطلوب أخصائي خدمات طباعة، حديث التخرج.

الشروط والمميزات

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي وان يجيد اللغة الانجليزية، وان لا يزيد السن عن 28 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية تصل إلى 10000 جنية بالإضافة إلى حوافز، وأجازات أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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للتقديم على الوظائف

لللراغبين في التقديم على الوظائف التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف مطبعة العزازي” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة.