وظائف خالية بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة قناة السويس لتأمينات الحياة عن رغبتها إلى ضم عدد من الكفاءات للعمل فورًا بالشركة، برواتب مجزية والعديد من المزايا، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها على النحو التالي:

وظائف شركة قناة السويس لتأمينات الحياة

مطلوب مدير فرع، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مطلوب مدير مبيعات.

مطلوب أخصائي مبيعات.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل، وان يمون من سكان القاهرة الكبرى، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية وحوافز ربع سنوية، ويومين أجازة في الأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف أخرى: –

كيفية التقديم على الوظائف المطلوبة:

للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل عبر تعبئة البيانات المطلوبة بالرابط التالي “وظائف قناة السويس لتأمينات الحياة“.