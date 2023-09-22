طريقة عمل مهلبية البطاطا بخطوات بسيطة.. مش مكلفة وطعمها لذيذ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مهلبية البطاطا حلوى خفيفة مشبعة لذيذة الطعم، يحبها الأطفال بشكل خاص، كما أنها تحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية المفيدة للجسم، ويمكن إعدادها بأكثر من وصفة بخطوات بسيطة وغير مكلفة، وبأدوات من داخل المنزل غير مكلفة.

ونستعرض طريقة عمل مهلبية البطاطا بخطوات بسيطة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة غير تقليدية لربات المنازل، تتناسب مع إمكانياتهن، خاصة للفتيات المتزوجات حديثًا.

طريقة عمل مهلبية البطاطا

نبدأ طريقة عمل مهلبية البطاطا بالمقادير:

2 حبة بطاطا كبيرة الحجم.

2 كوب لبن.

سكر.

2 ملعقة نشا.

فانيليا.

قرفة.

مكسرات.

طريقة عمل مهلبية البطاطا بخطوات بسيطة

الخطوة الأولى في طريقة عمل مهلبية البطاطا: تبدأ بغسل البطاطا جيدا، وتسلق أو تشوي في الفرن، حسب الرغبة وتفضيلات الأسرة.

الخطوة الثانية: انتظار البطاطا حتى تمام النضج ومن ثم تبرد.

الخطوة الثالثة: تقشير البطاطا وهرسها جيدا.

الخطوة الرابعة: وضع اللبن المثلج والنشا على البطاطا، ويمكن وضع السكر على حسب الرغبة.

الخطوة الخامسة: إذابة النشا في ربع كوب ماء، وخلط جميع المقادير مع بعضها البعض بالهاند بلندر.

الخطوة السادسة: رفع الخليط من على النار عندما تصل لمرحلة الغليان والحصول على قوام ثقيل، ويمكن تخفيفها باللبن والكريمة، حتى يصبح قوامها متماسك.

الخطوة السابعة: وضع الخليط في أطباق التقديم وتزينها بالمكسرات حسب الرغبة، وتقديمها للأسرة وفي المناسبات المختلفة للضيوف، وأثناء مشاهدة البرامج التليفزيونية، كما يمكن إعدادها كوجبة صحية للأطفال وتوضع داخل اللانش بوكس في المدارس، التي شرفت على البدء والعودة من جديد.