ماسك تفتيح البشرة.. وصفات بـ10 جنيهات لوجه نقي خال من البقع في دقائق

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الفتيات دومًا عن ماسك تفتيح البشرة، للحصول على بشرة نضرة وصافية، خالية من الشوائب والتصبغات، أو البقع، وتعد الوصفات الطبيعية أكثر ما تلجأ إليها الفتيات، إذ تحقق المرجو منها، ولكن بتكلفة أقل بكثير من الكريمات والماسكات الجاهزة.

ماسك تفتيح البشرة

ويرصد «هُن» في السطور التالية، ماسك تفتيح البشرة، بعدة وصفات طبيعية.

ماسك تفتيح البشرة

كان الموقع الهندي bold sky، قدم من قبل ماسك تفتيح البشرة، باستخدام الكركم أو الخيار.

ماسك تفتيح البشرة بالكركم والزبادي

المكونات:

ملعقتان دقيق

ملعقتان زبادي

1/2 ملعقة كركم.

طريقة تحضير ماسك تفتيح البشرة بالكركم والزبادي

قومي بتنظيف وجهك جيدًا في البداية.

احضري وعاء عميق، واخلطي بداخله الدقيق مع الكركم والزبادي بشكل جيد حتى يتجانسوا.

ضعي خليط الكركم والزبادي، على الوجه وأسفل العين بالطبطبة.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

طبقي ماسك تفتيح البشرة مرتين أسبوعيًا.

ماسك تفتيح البشرة بالخيار

الخيار واحد من أبرز الخضراوات التي تساعد على ترطيب البشرة ويقوم بتجديدها، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

مكونات ماسك تفتيح البشرة بالخيار

خيارة صغيرة مبشورة

3 ملاعق زبادي

ماسك تفتيح البشرة بالخيار

- ضيفي الخيار المبشورة مع 3 ملاعق زبادي.

- ضعي الماسك على وجهك ورقبتك.

- اتركي الخليط لمدة 5 دقائق حتى يجف على وجهك .

- اشطفي الوجه بالماء البارد.

- كرري تطبيقه مرة واحدة كل 3 أيام.

ماسك تفتيح البشرة

يقدم لكِ «هُن» في السطور التالية، ماسك تفتيح البشرة، وفقًا لخبيرة العناية بالبشرة جهاد أشرف لـ «هُن»، بمكونات لا تزيد عن 10 جنيها.

ماسك اللبن والدقيق

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من الدقيق مع ربع كوب من اللبن.

ضيفي للخليط السابق عصير ليمونة .

ضعي الماسك على وجهك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك تفتيح البشرة بالموز

اهرسي موزة فقط، وضعيها على وجهك ورقبتك.

اتركي الموزة على البشرة لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

ماسك تفتيح البشرة بالمايونيز

احضري وعاء، واخلطي فيه نصف كوب من المايونيز مع ملعقتين كبار من الزبادي.

ضيفي للخليط بياض بيضة مع زيت اللوز، واخلطي لمدة 3 دقائق.

ضعي الماسك المُعد على وجهك وذلك لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

اشطفي وجهك ورطبيه جيدًا.

ماسك تفتيح البشرة

إليكٍ ماسكتفتيح البشرة باستخدام صودا الخبز أو القهوة، وفقًا لخبيرة التجميل، ريهام جهاد، بحسب حديثها في dmc

ماسك القهوة

يعد ماسك القهوة، واحد من أكثر الماسكات التي تقوم بتفتيح البشرة، بل تقلل من التصبغات أيضًا، من خلال الآتي:

مكونات تحضير ماسك القهوة

كوب من الماء

حبيبات القهوة

عسل أبيض

طريقة عمل ماسك القهوة

- اخلطي القهوة مع كوب من الماء والعسل.

- ضعب تفل القهوة على الوجه بالكامل بأصبعك

- اتركي ماسك القهوة لمدة 3 دقائق.

- اغسلي وجهك جيدًا بالماء.

ماسك صودا الخبز

يعد ماسك صودا الخبز، ما الوصفات الشائعة التي يقوم بها العديد من مراكز التجميل، والعناية بالبشرة، لقدرته على الإنارة الفورية، فهو ماسك تفتيح يمكن تحضيره في خطوات بسيطة، على النحو التالي:

مكونات ماسك صودا الخبز

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة زيت زيتون ممتاز.

نصف ملعقة صغيرة عسل.

طريقة تطبيق ماسك صودا الخبز

- احضري وعاء زجاجي، واخلط جميع المكونات السابقة.

- ضعي الخليط المتجاني، على الرقبة والجلد والبشرة.

- اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

- اشطفي الماسك بالماء البارد واتركي وجهك حتى يجف.

- قومي بالترطيب العادي باستخدام أي كريم تفضلينه.