حكاية لقب «مراتي».. لماذا لا يقول المصريون «زوجتي»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مراتي»، «زوجتي»، «الجماعة»، ألقاب اشتهرت في مصر وظلت ثابته لعقود طويلة، منها كلمة تعود لآلاف السنين، وهي «مراتي» التي لا تشتهر بكونها تعبر عن صلة قرابة المرأة بالرجل بعد عقد القرآن فقط، لكن لها معنى أكبر بكثير في حياة المصري القديم، الذي ارتبط بكل شيء وأحب الحياة، وبذل فيها كثير من الجهد والعطاء.

ماذا تعني كلمة مراتي؟

بحسب تصريحات الباحث والخبير الأثري عماد مهدي لـ«هُن»، فإن كلمة «مراتي» التي يلقب بها الرجل زوجته، مأخوذة من كلمة «ميريت» التي تعني محبوبة، وميريت كانت اسمًا لبعض الملكات والأميرات مثل ميريت آمون: «الكلمة بيعبر عنها في رموز اللغة الهيروغليفية، رسمة فاس، ومأخوذة من كلمة (مير) اللي معناها حب، وعبر المصري القديم عن الكلمة برسمة الفاس لتعلقة الشديد بالأرض، وعشان يعبر عن أن المرأة ميريت المحبوبة رمز للعطاء وخصبة مثل الأرض التي يحبها».

وأضاف «مهدي» في شرح معنى «ميريت»: «وجت منها كلمت ميري محبوب وميريت محبوبة، ومن محبوبة ميريت، وبعدين جت منها كلمة مراتي، عشان يعبر عن علاقته بزوجته اللي بيسودها الحب والمودة والرحمة، وده ظهر في النقوش والتماثيل المصرية القديمة على جدران المعابد، كان ممكن يختار قلب مثلا دلالة على الحب، اختار حتحور رمز الجمال مرأة، رمز العدالة ماعت امرأة، سشات ربة الكتابة، سش يعني كاتب هي مهنة الرجال عبر عنها بالمرأة، التعليم كان موجود، لكن الكتابة كانت شاقة».

انتشار كلمة «مراتي» عبر السوشيال ميديا

في الساعات الأخيرة، انتشرت كلمة «مراتي» عبر مواقع التواصل الأجتماعي، بين محبي اللغة الهيروغليفية والحضارة المصرية القديمة، إذ تداول رواد «السوشيال ميديا» هذه الكلمات: «‏ليه المصريين بيقولوا مراتى ومش زوجتي؟ كلمة مراتى أصلها من اللغة الفرعونية المصرية القديمة (ميروت) يعنى المراة المحبوبة أو حبيبة القلب، حرف (تي) عند الفراعنة يعني بتاعتي وهي كلمة فرعونية أيضًا فأصبحت زوجتي هي كلمه (ميروت)، (ميروتى)، ومع الوقت أضيف عليها (ا) فاصبحت (مراتى)».