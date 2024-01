علماء يحذرون من زجاجات المياه البلاستيكية: تحتوي على مادة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الجزيئات البلاستيكية تحتوي على مادة تسمى (الفثالات) تجعل البلاستيك أكثر مرونة ومتانة.

وأفادت الوكالة أنه يمكن أن تحتوي زجاجة بلاستيكية بلتر واحد من الماء على حوالي 240 ألف جزيء بلاستيكي، بحسب استنتاج توصل إليه الكيميائيون في جامعة "كولومبيا" الأمريكية.

وتمكن العلماء، استنادا إلى تحليل زجاجات المياه من المتاجر الأمريكية من تحديد محتوى المواد البلاستيكية النانوية في الماء.

واكتشف الباحثون ما متوسطه 240 ألف جزيء بلاستيكي في زجاجة ماء بلتر واحد، مقارنة بـ 5.5 لكل لتر من شبكة أنابيب المياه، وتحتوي الجزيئات على الفثالات، ما يجعل البلاستيك أكثر مرونة ومتانة.

وحذر العلماء من أن الفثالات هي مادة كيميائية خطيرة تعرقل إنتاج الهرمونات في جسم الإنسان وتتسبب في 100 ألف وفاة مبكرة في الولايات المتحدة.

ونشرت الدراسة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.