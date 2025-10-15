أعمال صيانة طرق على شارع الشيخ زايد بن سلطان «E10» باتجاه أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنفّذ بلدية مدينة أبوظبي أعمال صيانة طرق على شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10)، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

ودعت البلدية إلى استخدام الطرق البديلة لتجنّب الازدحام المروري، ومراعاة السرعات المحددة على الطريق.

ولتنفيذ أعمال الصيانة على الطريق، تم إغلاق ثلاثة مسارات من جهة اليسار بالاتجاه إلى الكورنيش من يوم الجمعة الماضية حتى ليلة أمس، فيما بدأ اليوم إغلاق مسارين من جهة اليمين بالاتجاه إلى الكورنيش، والتي ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

ولتنفيذ المشروع تم إغلاق الطريق في المسارات المتجهة نحو جسر الشيخ زايد بن سلطان باتجاه الكورنيش، وتم إيعاز السائقين لأخذ الطرق البديلة، منعاً للازدحامات المرورية.

وبيّنت البلدية أن تنفيذ مشاريع الصيانة للطرق يأتي تجسيداً لخطة التطوير الشاملة، وضمن إطار حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشامل الذي تشهده أبوظبي على جميع الصُّعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.

وتنطلق الدائرة في تنفيذها للمشاريع من رؤية الدائرة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسِّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.