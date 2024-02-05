هذا ما يحدث لقلب الرجل والمرأة عند ممارسة العلاقة الحميمية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم العلاقة الحميمية العديد من الفوائد لجسم الإنسان عند ممارستها بصفة منتظمة.

فما هي التغييرات التي تطرأ على القلب لدى كل من الرجل والمرأة بعد ممارسة العلاقة الحميمة؟

1. تقوية القلب

يُشبه الجنس رياضة خفيفة، حيث يزداد معدل ضربات القلب وتدفق الدم، ما يزيد من معدل ضربات القلب والأوعية الدموية، ما يساهم في تقوية القلب وتدفق الدم، وفقا لموقع "cardiogram".

2. تقليل التوتر

الإندورفين مادة كيميائية طبيعية تساعد الجسم على الشعور بالسعادة والتقليل من التوتر، ويتم إطلاقها أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، وهما عاملان رئيسيان يساهمان في خفض الإصابة بأمراض القلب.

3. تحسين صحة النوم

يساهم الجنس في تحسين جودة النوم، وذلك لأنه يؤدي إلى إفراز الجسم الأوكسيتوسين، وهو هرمون الحب والذي يمكن أن يساعدك على الشعور بالاسترخاء.

4. خفض ضغط الدم

عندما تشعر بالقرب والارتباط بشريك حياتك، يُفرز الجسم هرمونات السعادة مثل الأوكسيتوسين والدوبامين، ما يُساعد على خفض ضغط الدم، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب.

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