الامارات | «دبي للموضة» في يومه الرابع.. الخريف والشتاء بنكهة التسعينات والاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، استعراض مجموعة من المصممين الرائدين والصاعدين لتشكيلاتهم المبتكرة. وسلّطت علامة «Dina Ayad»، الضوء على تشكيلتها لموسم الخريف والشتاء، بحضور مجموعة من خبراء قطاع الأزياء العالمي، في حين قدمت علامة «Reborn» عرضها لتشكيلة الأزياء اليومية التي حملت عنوان «Phoenix Rise». وركز برنامج اليوم الرابع على موضوع الاستدامة، كما شهد اليوم قبل الأخير من أسبوع دبي للموضة مجموعة من الشراكات بين المصممين وعلامات الأزياء رفيعة المستوى.

واصطحبت تشكيلة خريف وشتاء 2024 من علامة «Dima Ayad» الحضور في رحلة إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث طغى على تصاميمها طابع الدفء والحنين مع تشكيلة غنية بالألوان الترابية، وتعاونت مصممة الأزياء زينة زكي مع متجر «Tryano»، للكشف عن تشكيلة شهر رمضان المبارك 2024. وتستخدم التشكيلة مجموعة من الأقمشة الواسعة والقطع المطرزة بإتقان تام، بما في ذلك الفساتين والقفطانات وتصاميم الرداء المميزة بقصّات واسعة عند الكتف وألوان حيوية.

وكشفت علامة «Reborn Society» عن تشكيلتها الجديدة التي تستكشف فيها مجموعة من تصاميم الأزياء اليومية العصرية التي يطغى عليها الطابعان الأنيق والعفوي. وتستمد التشكيلة إلهامها من التنوّع في خيارات الأزياء اليومية، حيث ابتكرت زينب الحلوة، مؤسسة العلامة، التشكيلة بهدف إتاحة الفرصة أمام العملاء للتعبير عن شخصياتهم الفريدة بطريقة إبداعية.

وألقت تشكيلة علامة «ZEY-YE» في أسبوع دبي للموضة الضوء على رؤية العلامة ونهجها الفريد في التصميم، حيث تستكشف المستويات العالية من الإبداع والأثر المستمر للحضارات القديمة في عصرنا الحالي.

وتعاونت علامة «American Rag Cie» مع معهد «FAD Dubai» لتصميم الأزياء، لإطلاق تشكيلة تسلّط الضوء على مواهب الخريجين الجدد والمصممين الصاعدين.

وتعاونت علامة «Emergency Room»، التي تم تأسيسها في بيروت، مع علامة الأجهزة الذكية «Nothing» بهدف تسليط الضوء على الترابط الوثيق بين مفاهيم الاستدامة والتكنولوجيا والأزياء، وذلك من خلال تشكيلتها الجديدة «What Am I To Do With All That Is Left». وتمحور عرض أزياء التشكيلة حول أهمية التحلي بالمرونة والإبداع لتجاوز الأوقات العصيبة والأزمات، حيث حرصت العلامة على تحويل مواد فائضة عن الحاجة من تشكيلاتها الماضية إلى تصاميم جديدة. وأسر عرض أزياء التشكيلة الحضور بحكاية شيّقة من ثلاثة أجزاء مستوحاة من ثلاث فترات مختلفة؛ الماضي والحاضر والمستقبل.

وتضمنت تشكيلة «الماضي»، التي رافقت عرضها موسيقى فرقة مشروع ليلى، تصاميم الأقمشة المنسوجة والقصّات الواسعة مع القبعات المزينة بالريش بألوان متنوعة تعكس مشاعر الحنين. وخيّم على تشكيلة «الحاضر» طابع مختلف تماماً باستخدام القطع باللون الأسود التي تعكس مشاعر الحزن والفقدان، حيث اعتمدت العلامة تنسيق السترات الواسعة من الصوف مع السراويل والتنانير المصنوعة من الحرير.