6 أصوات يصدرها جسمك تنذر بزيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - من قرقرة المعدة إلى صفير الأنف، تُصدر أجسامنا مجموعة متنوعة من الأصوات التي قد تُشير إلى أشياء مختلفة.

في هذا التقرير، نوضح أكثر الأصوات شيوعا التي تصدر عن الجسم وما تعنيه، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. قرقرة البطن:

يدل على حركة الطعام والسوائل عبر الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى، تشير قرقرة البطن مع الألم أو التورم أو الحمى إلى عدوى أو مشكلة صحية أخرى.

2. اللهاث في الليل:

علامة على انقطاع النفس النومي، وهي حالة خطيرة تتطلب مراجعة الطبيب.

3. فرقعة الكاحلين والركبتين:

قد تكون فرقعة الكاحلين والركبتين ناتجة عن طقطقة الأوتار، أو تحولات في السوائل، أو تحرك المفاصل خارج مسارها.

لذا يجب الذهاب للطبيب المختص فورا في حالة الشعور بألم أو تورم أو انقباض أو عدم القدرة على ممارسة الرياضة.

4. صفير الأنف:

صفير الأنف يدل على انسداد الأنف بسبب الزكام أو المخاط.

5. طقطقة عظم الفك:

تعني خروج المفصل أو الغضروف عن المحاذاة، لذا عليك الذهاب للطبيب في حالة عدم القدرة على فتح أو إغلاق الفك بالكامل.

6. طنين في الأذنين:

طنين الأذن العرضي طبيعي، لكن يجب مراجعة الطبيب إذا كان مستمرًا أو متزايدًا أو يؤثر على النوم أو التركيز.

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