يحميك من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول.. نوع من الطعام يقي من السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص، وتشمل هذه أمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية وغيرها.

وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعضها لا يمكننا السيطرة عليه، مثل التاريخ العائلي للمرض.

ومع ذلك، هناك عوامل أخرى مرتبطة بعادات نمط حياتنا، مثل النظام الغذائي، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وكشف الطبيب الصيدلي عباس كناني في Chemist Click بالمملكة المتحدة عن فوائد إضافة بذور الشيا إلى الوجبات.

وقال كناني: "بذور الشيا تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل "الكيرسيتين" ومضاد للالتهابات".

وتابع: "كما إنها تساعد على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب".

وأضاف: "مضادات الأكسدة القوية التي توجد في بذور الشيا تمتلك خصائص مضادة للسكري والسرطان والميكروبات".

وأشار: "تعد بذور الشيا أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف، ما يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول والوقاية من أمراض القلب".

وقال عباس : "وجدت دراسة نشرت في المجلة المصرية لعلوم الأغذية العام الماضي أن مكونات بذور الشيا مفيدة لمرضى القلب والأوعية الدموية حيث أنها تخفض ضغط الدم وتراكم الصفائح الدموية والكوليسترول والأكسدة، وتحتوي على خصائص مضادة للسرطان".

وواصل عباس: "بذور الشيا تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي يمكن استخدامها كمكون وظيفي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)".

واستكمل: "ويظهر أيضًا الدور الذي تلعبه بذور الشيا ضد المواد الدهنية العالية، والتي يمكن أن تسبب تصلب الشرايين، وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب التاجية".

وخلصت الدراسة إلى أن هذه المكونات "مضادات الأكسدة والبوليفينول" تحمي خلايا الجسم من التلف، والتي يمكن أن تساعد في أنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم والكبد والبنكرياس،

كما أنها تلعب دورا هاما في الأمراض المزمنة.

أعراض ضعف صحة القلب:

حذر عباس من بعض العلامات التي تشير إلى احتمال إصابتك بأمراض القلب.

وأضاف: "ضيق التنفس عند الحركة أو عند الاستلقاء قد يكون علامة على أن قلبك يعاني، وقد تشعر أيضًا بعدم الراحة في الصدر والتعب في معظم الأوقات وصعوبة ممارسة التمارين الرياضية".

استكمل: "يمكن أن يشعر الناس أيضًا بنوبات من الشعور بالدوار أو الإغماء، وقد يكون ألم عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان في معدتك أو صدرك بسبب مشكلة في القلب أيضًا".

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