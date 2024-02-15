كيف تساعدك قياسات الوزن الدورية على فقدان الوزن بنجاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أن قياس الوزن يوميا قد يؤدي إلى تطوير سلوكيات مهووسة، قد تتحول إلى اضطراب في الأكل، وهذا ما يُشكل مجموعة جديدة من المشاكل.

ينصح الخبراء بقياس الوزن مرة كل أسبوعين بدلاً من ذلك، وتقييم التغيرات التي حدثت خلال تلك الفترة.

وإذا كانت النتائج إيجابية، فيمكن الاستمرار في نفس الإجراءات.

أما إذا كانت النتائج سلبية، فيمكن إجراء بعض التعديلات حسب الحاجة.

يُشار إلى أن الاستعانة بمتخصص في اللياقة البدنية، من العوامل التي تساعد على نجاح عملية فقدان الوزن واستدامتها.

وفقاً لدراسة نشرت في "ستادي فايندز"، يمكن أن يؤدي قياس الوزن يومياً إلى تطوير سلوكيات مهووسة، مثل الشعور بالقلق والاكتئاب إذا لم يكن الوزن مثاليًا.

وقد تتحول هذه السلوكيات إلى اضطراب في الأكل، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

قياس الوزن مرة كل أسبوعين

يُنصح بقياس الوزن مرة كل أسبوعين بدلاً من ذلك، وذلك لتقييم التغيرات التي حدثت خلال تلك الفترة. ويساعد ذلك على تجنب الشعور بالقلق أو الإحباط من التقلبات اليومية في الوزن.

التعديلات حسب الحاجة

إذا كانت نتائج قياس الوزن بعد أسبوعين إيجابية، فيمكن الاستمرار في نفس الإجراءات. أما إذا كانت النتائج سلبية، فيمكن إجراء بعض التعديلات على النظام الغذائي أو روتين التمارين الرياضية.

دور أخصائي اللياقة البدنية

يُمكن لأخصائي اللياقة البدنية مساعدة الشخص على وضع خطة مناسبة لفقدان الوزن.

اختيار التمارين الرياضية المناسبة.

تقديم الدعم والتحفيز.

ويساعد ذلك على زيادة فرص نجاح عملية فقدان الوزن واستدامتها على المدى الطويل.

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