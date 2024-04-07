تظهر على وجهك.. علامة مبكرة تكشف الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

إن وجود نسبة عالية من الكوليسترول يعني أن لديك كمية كبيرة جدًا من هذه المادة الدهنية في الدم. إذا تركت دون علاج يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، وذلك لأن الكولسترول يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تضييقها.

وبحسب إكسبريس، يمكن أن تزيد هذه الانسدادات من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية لأن الدم غير قادر على التحرك بسهولة في جميع أنحاء الجسم.

كما هو الحال مع أي حالة طبية، كلما عرفت أنك مصاب بها بشكل أسرع، كلما تمكنت من طلب العلاج الذي تحتاجه أو إجراء التغييرات اللازمة في نمط حياتك.

ومع ذلك، فإن جزءًا مما يجعل ارتفاع نسبة الكوليسترول خطيرًا جدًا - ويكسبه لقب القاتل الصامت - هو حقيقة أنه لا يظهر عادةً مع الأعراض .

لن يعرف معظم الأشخاص أنهم مصابون بارتفاع نسبة الكوليسترول دون إجراء اختبار لذلك، لكن هناك عرضًا محددًا لارتفاع نسبة الكوليسترول يمكن أن يظهر على الوجه، إذا وجدته يجب عليك التحدث إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن.

توجد نموات صغيرة صفراء حول العينين، والمعروفة طبيًا باسم xanthelasmas، يمكن أن تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، تحدث هذه بسبب تراكم رواسب الكوليسترول في المنطقة.

تشرح عيادة كليفلاند : "الزانثلازما، أو الزانثلازما الجفنية (XP)، عبارة عن نمو أصفر غير ضار يظهر على أو بالقرب من زوايا جفونك بجوار أنفك، تتراكم رواسب الكوليسترول تحت جلدك لتشكل الورم الأصفر."

قد تشعر بهذه المناطق من الجلد الأصفر:

مسطحة أو وعرة

ناعمة أو ثابتة

غير مريحة.

على عكس البقعة أو البثرة، لا يمكنك الضغط على الورم الأصفر، ودون علاج، سيبقى بنفس الحجم أو يكبر، ولن يصغر أو يختفي من تلقاء نفسه.

وفقًا للعيادة، "من المحتمل جدًا" أن يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول إذا كنت مصابًا بالزانثلازما، لكنها ليست شائعة. فقط حوالي واحد بالمائة من الناس يعانون منها".

هناك أسباب أخرى للعلامات. وتشمل هذه:

زيادة الوزن

تدخين التبغ

السكري

ضغط الدم المرتفع

تاريخ عائلي لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم أو زانثيلزما.

إذا لاحظت أنك مصاب بالزانثلازما، فيجب عليك التحدث إلى طبيب، قد يقوم بإجراء اختبار للتحقق من مستويات الكوليسترول لديك.

يستخدم العلاج بالتبريد عادة لإزالة الورم الأصفر.

قد يشرح طبيبك أيضًا تغييرات نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لخفض نسبة الكوليسترول لديك، بما في ذلك:

التقليل من الدهون المشبعة

ممارسة المزيد من الرياضة

الإقلاع عن التدخين.

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