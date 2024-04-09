للنساء.. طرق فعالة لتقوية العضلات أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يسبب الحمل العديد من التغيرات في جسم المرأة، خاصة في منطقة البطن.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور كلاوس دوبيك، رئيس الرابطة الألمانية لأطباء النساء والولادة، أن عضلات البطن تتمدد بشكل طبيعي خلال فترة الحمل لتوفير مساحة للجنين.

وتساعد الهرمونات أيضا في تمدد الأنسجة الضامة، ما يؤدي إلى انفصال عضلة البطن المستقيمة بعد الولادة.

يُعرف الانفصال العضلي بوجود فجوة في نسيج "الخط الأبيض" الذي يربط عضلات البطن، وعادة ما يكون عرضه أقل من 2 سم.

في بعض الحالات، قد يكون الانفصال العضلي واسعا، ما يسبب أعراضا مثل انتفاخ البطن وآلام الظهر.

وتُؤكد أولا هينشر، أخصائية العلاج الطبيعي، على أهمية تقوية عضلات البطن لتجنب الانفصال العضلي.

وتنصح بممارسة تمارين رياضية مناسبة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، مع مراعاة شدة التمرين وحالة الجسم.

وتشير إلى أن تمارين البلانك من التمارين الممتازة لتقوية عضلات البطن خلال فترة الحمل.

وبعد الولادة، يمكن البدء بتمارين بسيطة مثل الزفير العميق في وضعية الرقاد على البطن.

وتنصح بالبدء بدورة تعافي من خلال إجراء تمارين رياضية مناسبة بعد ثلاثة أشهر من الولادة، تحت إشراف قابلة أو أخصائي علاج طبيعي.

وإليك بعض النصائح لتقوية عضلات البطن بعد الولادة:

ممارسة التمارين الرياضية المناسبة تحت إشراف طبي.

البدء بممارسة تمارين بسيطة بعد الولادة مباشرة، مثل الزفير العميق.

التركيز على تمارين البلانك.

الاهتمام بتقوية عضلات قاع الحوض.

تناول نظام غذائي صحي.

شرب الكثير من الماء.

الحصول على قسط كاف من النوم.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل مع الفسيخ؟.. مفاجأة

4 فئات ممنوعة من تناول كحك العيد.. هذا ما يحدث لهم

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت كوبين من الشاي يوميا.. مفاجأة

مفاجأة.. حسام موافي يكشف طريقة فعالة للقضاء على جرثومة المعدة ( فيديو)

لن تتوقع.. هذا ما يحدث لقلبك عند تناول طبق من الجبن القديم