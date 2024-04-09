تجنبه.. خطأ شائع قد يمنعك من فقدان الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - يتطلب فقدان الوزن التزاما قويا للابتعاد عن الوجبات السريعة والحلويات، بالإضافة إلى، ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تُعيق تحقيق هذا الهدف، مثل التركيز على الرقم الموجود على الميزان فقط، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

يوضح خبراء الصحة واللياقة البدنية في Goal Plans أن الميزان ليس مقياسا دقيقا، حيث تتأثر قراءاته بعوامل مثل احتباس الماء واكتساب العضلات ووزن الطعام غير المهضوم.

بدلاً من ذلك، ركز على شعورك العام ومستوى طاقتك.

تخطي الوجبات خطأ شائعا آخر، حيث يسبب الجوع الشديد والإفراط في تناول الطعام لاحقا.

ينصح الخبراء بتناول وجبات صغيرة ومتكررة غنية بالألياف والبروتين، للحفاظ على شعورك بالشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

فضلا عن، شرب الماء بكثرة أمرا أساسيا لعملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل مع الفسيخ؟.. مفاجأة

4 فئات ممنوعة من تناول كحك العيد.. هذا ما يحدث لهم

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت كوبين من الشاي يوميا.. مفاجأة

مفاجأة.. حسام موافي يكشف طريقة فعالة للقضاء على جرثومة المعدة ( فيديو)

لن تتوقع.. هذا ما يحدث لقلبك عند تناول طبق من الجبن القديم