احذرها.. 3 فيتامينات قد يفتقر إليها الجسم في الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - مع حلول فصل الربيع، يعاني العديد من الأشخاص من نقص في بعض الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامينات C و A و E، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

أهمية المكملات الغذائية

أشارت أخصائية التغذية الروسية مارغريتا كورولوفا إلى ضرورة تناول المكملات الغذائية النشطة بيولوجيا، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالمنتجات الطبيعية، للحفاظ على جميع عمليات التمثيل الغذائي والعمليات البيوكيميائية في الجسم.

نقص الفيتامينات في الخضروات والفواكه

وأوضحت أن حتى الخضروات والفواكه التي يتم حصادها في موسم الصيف قد لا تحتوي على الكميات اللازمة من المكونات الغذائية والفيتامينات والمعادن، وذلك بسبب تطوير تكنولوجيات الزراعة الصناعية.

ضرورة تناول فيتامينات C و A و E

أشارت إلى أن جسم الإنسان غالباً ما يفتقر إلى فيتامين C، ولا يوجد فيه ما يكفي من فيتاميني A و E.

فوائدها

فيتامين C: ضروري للحفاظ على الأجسام المضادة.

فيتامين A و E: يعملان كغطاء دهني لجميع خلايا الجسم.

دور الميكروبيوم في صحة الجسم

وأكدت أخصائية التغذية أن الميكروبيوم، وهو نوع من البكتيريا المفيدة، يحدد بنسبة 80٪ حالة وظيفة حماية جسم الإنسان.

نصائح للحفاظ على صحة الجسم

تناول المكملات الغذائية النشطة بيولوجيا.

اتباع نظام غذائي غني بالمنتجات الطبيعية.

الحصول على قسط كاف من النوم.

الخروج إلى الهواء الطلق وممارسة الرياضة البدنية.

تعريض الجسم لأشعة الشمس.

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