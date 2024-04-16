6 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان القولون والأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

السرطان مرض يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنتشر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، يمكن لهذه الخلايا أيضًا أن تلحق الضرر بالأنسجة والأعضاء الأخرى بالجسم.

هناك أكثر من 200 نوع من السرطان الذي يمكن أن يصيب جسم الإنسان، والأمر يعتمد على المكان الذي يبدأ فيه المرض في الجسم.

من بين الأنواع الأكثر شيوعًا هو سرطان الأمعاء - أو سرطان القولون والمستقيم - وبالتالي فإن إدراك أي من العلامات التحذيرية يمكن أن يكون منقذًا للحياة، بحسب إكسبريس.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، شارك أحد الخبراء الأعراض المهمة لسرطان الأمعاء التي يجب الانتباه إليها.

كشف جيمس كينروس، جراح القولون والمستقيم في مستشفى الملك إدوارد السابع، بالمملكة المتحدة، عن ستة علامات يجب اكتشافها.

غيّر عاداتك في التبرز



وفقا للدكتور كينروس، فإن أحد المؤشرات المحتملة لسرطان الأمعاء هو أي تغيير كبير في عادات التبرز لديك، والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

وأوضح: "على سبيل المثال، التبرز أكثر من المعتاد، أو وجود براز أكثر مرونة وسيلانًا، قد تصبح حركات الأمعاء أيضًا أضيق من المعتاد".

وتابع: "في كثير من الأحيان تكون هذه التغييرات مرتبطة بعامل خارجي مثل الإجهاد، أو تناول المزيد من الألياف أو تغيير في النظام الغذائي، ولكن من المفيد أن تقوم بفحص نفسك إذا استمرت المشكلة."

دم في البراز



إذا لاحظت وجود دم في برازك، ولا تعاني من البواسير، فقد تكون هذه علامة تحذيرية على أن شيئًا ما ليس على ما يرام.

وتابع: "عادة سيطلب منك طبيبك تزويدهم بعينة من البراز، وسيستخدمون اختبار الكيمياء المناعية للبراز (FIT) للكشف عن أي دم مخفي في البراز، سيساعدهم هذا على تقييم ما إذا كان ينبغي عليهم التحقيق في احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء، أو مشكلة أخرى."

ألم بطن



قد يكون الألم المستمر في البطن أو التشنجات أو الانزعاج، خاصة إذا كان مصحوبًا بالانتفاخ، علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضح: "ومع ذلك، يمكن أن تسبب العديد من الحالات آلامًا في البطن، لذا هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق للحصول على تشخيص دقيق".

فقدان الوزن غير المبرر



وقال الدكتور كينروس: "إن فقدان الوزن عن غير قصد، دون تغيير في النظام الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة، يمكن أن يكون علامة على مشاكل صحية كامنة مختلفة، بما في ذلك سرطان الأمعاء".

ألم



قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الأمعاء من ألم أو كتلة في المعدة أو في الظهر.

قال: "وإن كان هذا يحتمل أن يكون حميدا، فإنه قد يدل على ورم خبيث، مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن يتم دائمًا فحص أي كتل جديدة أو كتل زاد حجمها بواسطة طبيبك العمومي."

التعب أو الضعف



يمكن أن يكون التعب المستمر أو الضعف الذي لا يتحسن مع الراحة أحد أعراض سرطان الأمعاء، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام البطن أو فقدان الوزن غير المبرر.

وأضاف: "إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت أو تفاقمت مع مرور الوقت، فمن الضروري استشارة أخصائي لمزيد من التقييم والتشخيص".