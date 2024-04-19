علامة على ساقك تكشف ارتفاع القاتل الصامت في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول - أو فرط كوليستيرول الدم - تعني وجود كمية كبيرة جدًا من هذه المادة الدهنية في الدم.

وعلى الرغم من أن هذا قد لا يسبب أي قلق في البداية، إلا أنه بمرور الوقت قد يزيد من خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية الخطيرة، بحسب إكسبريس.

وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتراكم في الشرايين ما يؤدي إلى انسدادها، ما يمنع الدم من المرور، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ، والمسؤول عن ما يقرب من 18 مليون حالة وفاة سنويا.

وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو حالة ليس لها أعراض، ما أكسبها لقب "القاتل الصامت".

ولن يدرك العديد من الأشخاص أنهم يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلا بعد حدوث حالة طبية طارئة أو إذا قاموا بفحص مستوياتهم من قبل الطبيب.

وتوضح عيادة كليفلاند في الولايات المتحدة: "لا يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول أي أعراض لدى معظم الناس، يمكن أن تكون عداءًا في الماراثون وتعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول. لن تشعر بأي أعراض حتى يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول مشاكل أخرى في جسمك".

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تكون منقذة للحياة إذا تم اكتشافها مبكرًا.

وفقا لعيادة كليفلاند، يمكن أن تكون تشنجات الساق علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وهذا يعني أن الكوليسترول قد تراكم إلى مستوى تسبب في تراكم الترسبات في الشرايين المعروفة باسم تصلب الشرايين.

إذا حدث هذا في الأوعية الدموية في الساقين أو الذراعين، فإنه يسمى مرض الشريان المحيطي (PAD) - وهي حالة تسبب تشنجات في الساق عند "التحرك".

يجب أن يطلق هذا التشنج أجراس الإنذار لأنه يعني أن الأوعية الدموية مسدودة بالفعل بشكل كبير.

وتشرح العيادة أن "مرض الشريان المحيطي خطير لأنه لا يسبب أي أعراض في كثير من الأحيان".

"قد تبدأ أخيرًا في الشعور بالأعراض عندما يكون الشريان المحيطي مسدودًا بنسبة 60 بالمائة على الأقل، والعرض الرئيسي هو العرج المتقطع.

"هذا هو تشنج الساق الذي يبدأ عندما تتحرك ولكنه يتوقف بعد ذلك عندما تستريح، إنها علامة على انخفاض تدفق الدم الناجم عن اللويحة المتنامية في الشريان.

إذا كنت تعاني من مرض الشريان المحيطي، فقد لا تكون ساقيك فقط هي التي تتأثر.

وتكشف العيادة: "يمكن أن يسبب مرض الشريان المحيطي مشاكل كبيرة في ساقيك وقدميك وأيضًا في أماكن أخرى من جسمك، وهذا لأن جميع الأوعية الدموية لديك متصلة من خلال نظام القلب والأوعية الدموية".

يرتبط وجود مرض الشريان المحيطي أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

إذا كنت قلقًا بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بما يلي:

تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية

تناول نظام غذائي صحي متوازن

ممارسة المزيد من الرياضة

التوقف عن التدخين.

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