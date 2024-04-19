تسبب سرطان القولون وأمراض القلب.. طبيب يكشف عن أخطر 5 أطعمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، عن أخطر الأطعمة والمشروبات التي يجب على الإنسان تجنبها للحفاظ على صحته

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تُعدّ خطيرة على صحة الجسم، ويجب على الإنسان تجنبها قدر الإمكان مثل:

رقائق البطاطس

تحتوي رقائق البطاطس على كمية عالية من الدهون المشبعة والملح، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، ويفضل استبدال رقائق البطاطس بالفواكه أو الخضروات الطازجة.

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على كمية عالية من الدهون المشبعة، التي تُسبب تهيج القولون وتزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

ينصح بتناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، واختيار الأنواع قليلة الدهون، مثل لحم الدجاج أو السمك.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كمية عالية من السكريات، التي تُسبب عسر الهضم والانتفاخ.

من الأفضل شرب الماء أو العصائر الطازجة بدلاً من المشروبات الغازية.

الحلويات

تحتوي الحلويات على كمية عالية من السكريات والدهون، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

ومن الأفضل استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة أو الفواكه المجففة.

الملح

يُسبب الإفراط في تناول الملح ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ينصح بتقليل كمية الملح المُضافة إلى الطعام، واستخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة للطعام.

نصائح طبية مهمة

يجب اتباع نظام غذائي صحي

يجب تناول الفواكه والخضروات

عليك بتقليل الدهون قد المستطاع

يجب ممارسة الرياضة بانتظام

الأبتعاد عن التدخين

موجود في مطبخك.. مشروب طبيعي يحارب حصوات الكلى وآلامها

موجود في مطبخك.. حسام موافي يحذر من مكون غذائي شائع عدو ضغط الدم (فيديو)

موجود في كل أكلة.. مكون غذائي يسبب تلف الكبد

مراهق ينجو بمعجزة بعد ابتلاع عملة معدنية علقت بين أحباله الصوتية

بطريقة غير متوقعة.. فتاة تقوم بفعل صادم على متن طائرة (فيديو)