لن تتوقع تأثير صعود "السلم" على القلب.. هذا ما يفعله بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

صعود السلالم تمرين صحي للقلب لأنه لا يحسن اللياقة القلبية التنفسية فحسب، بل يشير أيضًا إلى ما إذا كان هناك أي خطأ في قلبك، كما أنه أحد أكثر الطرق غير المكلفة والملاءمة والفعالة للحفاظ على لياقتك.

إنه تمرين صحي للقلب بشكل خاص لأنه لا يمكنه تحسين اللياقة القلبية التنفسية فحسب، بل يمكنه أيضًا الإشارة إلى ما إذا كان هناك أي خطأ في قلبك. في بعض النواحي، يكون صعود السلالم أكثر تأثيرًا من المشي على أرض عادية، كما أنه يوفر تمرينًا للجزء السفلي من الجسم الذي قد يُحرم من أي حركة بسبب نمط الحياة المستقر للأشخاص، بحسب hindustantimes.

تأثير صعود "السلم" على القلب

وبحسب مجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية، فإن مجرد صعود الدرج لمدة نصف ساعة أسبوعيًا، مقسمة إلى جلسات مدتها 10 دقائق ثلاث مرات في الأسبوع، يمكن أن يحسن بشكل كبير اللياقة القلبية التنفسية.

هناك دراسات تثبت أن الأشخاص الذين يمكنهم صعود 4 مجموعات متتالية من السلالم في أقل من دقيقة واحدة يتمتعون بصحة جيدة للقلب والأوعية الدموية، من ناحية أخرى، إذا استغرقت صعود 4 مجموعات من السلالم أكثر من دقيقة و30 ثانية، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5 طرق يمكن لصعود السلالم من خلالها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لديك:

تعزيز لياقة القلب والأوعية الدموية

صعود السلالم تمرين للقلب والأوعية الدموية يشرك مجموعات عضلية متعددة، بما في ذلك الساقين والعضلات الأساسية.

يؤدي صعود الدرج بانتظام إلى رفع معدل ضربات القلب، ما يعزز لياقة القلب والأوعية الدموية، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قلب أقوى يضخ الدم بشكل أكثر كفاءة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حرق السعرات الحرارية وإدارة الوزن

يمكن أن يساعدك صعود السلم على حرق السعرات الحرارية، ما يساعد في التحكم في الوزن وتقليل خطر السمنة، التي تساهم بشكل رئيسي في مشاكل القلب.

ينشط صعود السلالم مجموعات عضلية أكبر، والتي يمكن أن تحرق سعرات حرارية أكثر من استخدام المصعد.

تحسين الدورة الدموية

يعزز صعود الدرج الدورة الدموية بشكل أفضل في جميع أنحاء الجسم.

أثناء الصعود، يضخ قلبك المزيد من الدم، ويوصل الأكسجين والمواد المغذية إلى عضلاتك وأعضائك، هذا التحسن في الدورة الدموية يمكن أن يقلل من خطر جلطات الدم وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، وكلها يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب.

خفض مستويات الكولسترول

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل صعود الدرج، في رفع نسبة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والذي يشار إليه غالبًا باسم الكوليسترول "الجيد".

يمكن للمستويات المرتفعة من كوليسترول HDL أن تقلل من تراكم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) "الضار" في الشرايين، وهذا يقلل من خطر تكوين اللويحات ويحافظ على صحة الشرايين.

الحد من التوتر

يمكن أيضًا أن يكون صعود السلالم بمثابة مسكن للتوترن يؤدي النشاط البدني إلى إطلاق الإندورفين، وهو محسن طبيعي للمزاج يقلل من التوتر والقلق، يرتبط التوتر المزمن بأمراض القلب، لذا فإن إدارة التوتر من خلال صعود الدرج بانتظام يمكن أن يكون لها تأثير وقائي على قلبك.

وأخيرا، فإن دمج هذا التغيير البسيط في روتينك اليومي يمكن أن يساهم بشكل كبير في صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا، في المرة القادمة التي تواجه فيها الاختيار بين الدرج والمصعد، فكر في استخدام الدرج من أجل صحة قلبك.

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