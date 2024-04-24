"هتوفر في فلوس الكهرباء".. 4 نصائح ذهبية لتقليل استهلاك التكييف في الجو الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول فصل الصيف، يزداد الاعتماد على أجهزة التكييف، ما يؤثر على ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ.

إليك 4 نصائح ذهبية لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء في فصل الصيف، وتوفير الميزانية، وفقا لموقعي "timesofindia"، و"indiatoday".

ضبط درجة حرارة مناسبة



يظن الكثير أن خفض درجة حرارة مكيف الهواء إلى أقصى حد، يؤدي إلى تبريد أفضل،

لكن هذا أمر خاطىء، حيث إن 24 درجة مئوية هي درجة الحرارة المثالية لكفاءة عمل مكيف الهواء، وتقليل استهلاك الطاقة.

استخدام المروحة



تؤدي استخدام المروحة إلى توزيع الهواء البارد بشكل أفضل في الغرفة، ما يرفع درجة حرارة التكييف دون الشعور بالحرارة.

إغلاق النوافذ والأبواب



من الضروري إغلاق جميع النوافذ والأبواب بإحكام، لمنع تسرب الهواء البارد خارج الغرفة.

تنظيف فلاتر التكييف بانتظام



تساعد فلاتر التكييف النظيفة على إزالة أي تراكمات تُعيق تدفق الهواء، ما يؤدي إلى تبريد أكثر كفاءة، وتحسين تدفق الهواء، ما يقلل من استهلاك الطاقة، وبالتالي توفير أسعار الكهرباء.

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