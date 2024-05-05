ربع كوب من هذا المكون سر نجاح الكفتة المشوية في المنزل.. «مش هتفك منك تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكفتة المشوية، من الوصفات الشهية التي تصنع من اللحم المفروم المشكل بالبهارات والتوابل والبصل والثوم وغيرها من التوابل، حيث يشكل الخليط إلى أقراص أو كرات وتُطهى عادةً على الشواية أو في الفرن أو المقلاة.

تُعتبر الكفتة المشوية من الأطباق الشهية والشعبية في المطبخ الشرق أوسطي والمتوسطي، ويتم تقديمها عادةً مع الأرز المبخر أو الخبز العربي والسلطات، وتعتبر وجبة محبوبة لدى الكثيرين وتتميز بنكهتها الغنية وقوامها اللذيذ.

وتختلف وصفات الكفتة المشوية من بلد لآخر، وقد تضاف إليها مكونات مختلفة حسب التقاليد المحلية وتفضيلات الطهاة، إلا أنه عادًة ما تعاني ربات المنزل من تفكك اللحم عند التحضير، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الكفتة المشوية

- المكونات:

500 جرام لحم بقري مفروم.

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

3 فصوص ثوم مفرومة1/4 كوب بقدونس مفروم.

1 بيضة.

1/4 كوب فتات خبز «حتى يتماسك الخليط».

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

زيت للدهن.

طريقة عمل الكفتة المشوية

في وعاء كبير، قومي بخلط لحم البقر المفروم مع البصل والثوم المفرومين والبقدونس المفروم.

ضيفي البيضة وفتات الخبز والكمون والبهارات والملح والفلفل الأسود.

قومي بخلط جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.

شكلي الخليط إلى كرات صغيرة، ثم قومي بتسطيحها بين يديك لتشكيلها إلى أصابع.

سخني الشواية.

ادهني سطح الشواية بالقليل من الزيت.

ضعي الكفتة المشكلة على الشواية واطهيها حتى تنضج وتحمر من الجهتين، مع تقليبها بين الحين والآخر.

قدمي الكفتة المشوية ساخنة إلى جانب الخبز العربي والسلطات أو الأرز المبخر.