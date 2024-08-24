توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 24 آب إلى الجمعة 30 آب 2024

مهنياً: بدي احكي عن الشهر الشمسي الجديد مع تواجد الكواكب متوزعة على مختلف الخانات والبيوت في فلكك الجو العام يبشر بفترة مناسبة جدا نشيطة جدا عم تتحرك بقوة حاملة نوع من انفراجات واصلة لعندك ما يميز هذا الشهر الشمسي الجديد بالعذراء الى جانب الزهرة يعني مشاريع جديدة بحث مع اشخاص اجانب مواقع وطوالع مهمة جدا تفتح امامك امور جديدة

عاطفياً: تعاكسك التاثيرات العاطفية مع انتقال الزهرة الى الميزان يوم الخميس فتكثر الالتباسات والخلافات التي قد تؤدي الى الجفاء وربما القطيعة قد تشعر بعدم الرضى دون ان تحدد الاسباب وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة واظهر افضل ما لديكمن نوايا ومشاعر