توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 24 آب إلى الجمعة 30 آب 2024

مهنياً: حلحلة وارتباطات عنوان هذا الشهر الشمسي الجديد شهر ممتاز ومميز الشمس والزهرة كوكب الحظ يتنقلان في برجك ما يسمح لك بطي صفحة وبدا صفحة جديدة خطة جديدة شهر ولا اجمل ما حدا قدك حظوظ من ذهب بانتظارك تاثيرات تخلق عندك شخصية مدوية وبارزة في محيطك تؤمنها لك الزهرة في موقع ناشط يخلق عندك نوع من سلام داخلي حب ارتباط خطوبة علاقة جديدة ولادة طفل في حركة كتير كبيرة من حولك ما يجعل من هذه الفترة مميزة

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من برجك الى برج الميزان الى البيت الثاني بيت الدعم والثقة بالنفس الا ان حظوظك في الحب لا تزال ممتازة والاجواء الرومانسية واعدة بالحب الكبير باستطاعتك اظهار روح المحبة والتعاطف وتمضيان اوقاتا سعيدة ومشوقة تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك الشخصي والعائلي