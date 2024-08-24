توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 24 آب إلى الجمعة 30 آب 2024

مهنياً: بداية شهر شمسي جديد مجموعة من الظروف والعوامل الفلكية تجعل هذه المرحلة مثمرة مع تواجد المشتري الداعم الاكبر كوكب السعد في الجوزاء وبلوتون من الدلو فترة جيدة بفترات معينة لكن مع وجود الزهرة الشمس في مقع غير مناسب في العذراء في البيت رقم 12 تسبب ببعض التهور والقلق والتسرع والانفعالات وضيقة الخلق فترة بطيئة نسبيا لا تحمل اخبار حاسمة تاثيرات تؤخر بعض الامور

عاطفياً: انفراجات ومصالحات عديدة مع انتقال الزهرة الى برجك ما يجعلك تتمتع بالمعنويات العالية وتحسم الامور وترتبها فتكون مطمئنا وسعيدا وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعياً وجماهيرياً كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب قد تلتقي الحب إذا كنت خالياً أو تعيش لحظات لا تُنتسى