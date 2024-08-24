توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 24 آب إلى الجمعة 30 آب 2024

مهنياً: بداية شهر شمسي جديد ناشط فعال يحمل نتائج ايجابية شهر مناسب جدا لكل انواع التحركات المشاريع والمبادرات والنشاطات المهنية وحتى الاكاديمية ما يميز هذا الشهر الشمسي وجود الكواكب في العذراء الشمس والزهرة كوكب الحظ الامر الذي يحمل امكانية وعامل ايجابي لك فترة تمكنك تدعمك تحمل انجاز مصالحة او حتى حدث عاطفي ممتاز نجومية طلة حلوة طلة جذابة تدعمك تاثيرات كوكب الحظ والنجاح والشهرة

عاطفياً: ستكون الظروف ضاغطة طيلة هذا الاسبوع مع انتقال الزهرة الى الميزان قد تتأزم المسائل البسيطة لتخلق بينك وبين الحبيب شرخا كبيرا يسيء الى رابط الثقة بينكما ومن الضروري التخطيط بهدؤ وان تصبر قليلا وكن شديد اللطافة والمرونة اذا اردت للعلاقة النجاح والاستمرارية