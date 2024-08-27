الامارات | عصارة "تشفط" عاملة في فيتنام! "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو للحظات انقلاب امرأة بشكل لا يصدق إثر انحشار سترتها في عصارة قصب سكر ميكانيكية، ولك كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وتوضح اللقطات، اللحظات التي عاشتها المرأة وكأنها في مشهد أشبه بأفلام "الأكشن"!.

ووقع الحادث في مدينة هو تشي منه في فيتنام، حيث كانت العاملة تمر بجانب العصارة لتفاجئ بانحشار سترتها في الآلة التي شفطتها بسرعة، لتنقلب العاملة رأسا على عقب وتسقط بقوة على الأرض.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة رجلا يتدخل لإيقاف الآلة، ما منع أي إصابات خطيرة