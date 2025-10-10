بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية: التغيرات أثناء الحمل وطرق للتعامل معها

أسباب التغيرات النفسية أثناء الحمل:

الحمل: أعراض مرضية وتغيرات نفسية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 07:03 صباحاً - الحمل تجربة جميلة وفريدة في حياة كل امرأة، تعيشها وهي تحمل بداخلها مشاعر مختلطة من الفرح والقلق والتوتر والانتظار، وعلمياً الحمل لا يقتصر تأثيره على التغيرات الجسدية فقط، بل يشمل أيضاً تغيرات نفسية قد تكون عميقة ومؤثرة على صحة الأم وجنينها.تقرير اليوم عن كيفية التعامل مع، بهدف إدراك وفهم تفاصيل هذه التغيرات النفسية والاستعداد لها، حتى تسير رحلة الحمل بشكل صحي ونفسي آمن. بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، اللقاء والدكتور عبد العظيم الألفي أستاذ طب النساء والولادة للشرح والتوضيح.ارتفاع مستوى هرمونات مثل الأستروجين والبروجسترون يؤثر على توازن المواد الكيميائية في الدماغ، مما يؤدي إلى التأثير على المزاج والمشاعر.الأعراض الجسدية مثل الغثيان، التعب، آلام الظهر، وزيادة الوزن تضع ضغطاً على نفسية الحامل وتؤثر على راحتها النفسية.الانتقال إلى دور جديد كأم، ومواجهة توقعات العائلة والمجتمع قد يضيف ضغوطاً نفسية كبيرة.التساؤلات حول القدرة على تربية الطفل، تغير نمط الحياة، والتحديات المالية قد تسبب قلقاً مستمراً.الحالات الصحية المعقدة أو الحمل عالي الخطورة تزيد من مستوى التوتر والقلق.

كيفية التعامل مع التوتر والقلق خلال فترة الحمل وما هي مضاعفاته؟

أنواع التغيرات النفسية أثناء الحمل:

تغيرات مزاجية

التقلبات المزاجية

القلق والخوف

الشعور بالإرهاق والضعف النفسي

الشعور بالعزلة أو الوحدة

أشهر التحديات النفسية خلال الحمل

اضطرابات النوم

كيفية التعامل مع التغيرات النفسية أثناء الحمل:

التغذية الصحية للحامل

حامل تتريض

دور الزوج والأسرة والمحيطين في دعم الحامل:

زوج يدعم زوجته

الاستماع الفعّال دون حكم أو تقليل من المشاعر.

تقديم الدعم العملي مثل المساعدة في الأعمال المنزلية.

تشجيع الحامل على التعبير عن مشاعرها وطلب المساعدة.

الحضور للمواعيد الطبية معها لتشعر بالأمان والدعم.

نصائح تفيد الحامل

كوني لطيفة مع نفسك، ولا تتوقعي الكمال. خصصي وقتاً لنفسك بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية. تذكري أن الحمل رحلة قصيرة تمهد لحياة جديدة مليئة بالفرح. لا تترددي في طلب المساعدة متى شعرت بالحاجة.

تعاني العديد من النساء الحوامل من تقلبات مزاجية حادة، فتنتقل بين مشاعر الفرح والسعادة، والقلق والحزن خلال اليوم نفسه أو حتى خلال اللحظة، وهذه الحالة ناتجة عن التغيرات الهرمونية التي تنتاب الحامل أثناء فترة الحمل، وتؤثر على مناطق الدماغ المسؤولة عن التحكم في المشاعر.من الطبيعي أن تشعر الحامل بقدر من القلق والخوف، سواء من صحة الجنين، أو من ألم الولادة، أو من تحمل مسؤولية الأمومة الجديدة، وقد تزداد هذه المخاوف عند السيدات اللواتي يعانين من تجارب حمل سابقة صعبة.التغيرات الجسدية، وصعوبة النوم، والغثيان، وكل الأعراض الجسدية للحمل، يمكن أن تؤثر على الحالة النفسية، مما يجعل الحامل تشعر بالإرهاق وعدم القدرة على التركيز أو اتخاذ القرارات.قد تشعر بعض النساء أن لا أحد يفهم ما تمر به، أو قد تبعدها بعض الظروف الاجتماعية عن الدعم الذي تحتاجه، مما يؤدي للمزيد من الشعور بالوحدة.يعد اكتئاب الحمل من الحالات الشائعة التي قد تتعرض لها النساء، حيث يشعرن بالحزن المستمر، فقدان الاهتمام بالأشياء التي يحببنها، اضطرابات النوم، وفقدان الشهية.بعض النساء يعانين من نوبات قلق مفرطة، قد تصل أحياناً إلى نوبات هلع.صعوبة النوم أو النوم المتقطع تؤثر سلباً على الحالة النفسية وتزيد من حدة التوتر.تغيير الحالة المزاجية بشكل مفاجئ ومتكرر يمكن أن يكون مرهقاً للأم ولمن حولها.معرفة وإدراك أن هذه المشاعر والتقلبات هي جزء طبيعي من الحمل، يخفف من القلق، ويجعل الحامل أكثر تقبلاً لحالتها.مشاركة المشاعر مع الزوج، الأسرة، أو صديقة مقربة يساعد على تخفيف التوتر، والانضمام لمجموعات دعم الحوامل يمكن أن يوفر بيئة آمنة للتعبير عن المخاوف.تمارين التنفس العميق، اليوغا، أو التأمل تساعد في تقليل القلق وتحسين المزاج، وقضاء وقت في الطبيعة أو الأماكن الهادئة يدعم الاسترخاء.تنظيم أوقات النوم والابتعاد عن الشاشات قبل النوم، واستخدام وسائد مريحة ووضعيات نوم صحية.تناول وجبات خفيفة متوازنة تدعم الطاقة والمزاج، مع تجنب الكافيين والسكريات الزائدة التي قد تزيد من القلق.المشي الخفيف أو تمارين الحمل الخاصة تدعم الحالة النفسية والجسدية.استشارة طبيب نفسي أو متخصص في حال ظهور أعراض اكتئاب أو قلق شديد، الأدوية آمنة في بعض الحالات وتُصرف تحت إشراف طبي.لا بد من الإشارة إلى أن الكثير من النساء مررن بفترات صعبة خلال الحمل، ولكن الدعم والوعي ساعدهن على تجاوزها، لهذا فإن مشاركة أو سماع قصص واقعية من داخل العيادات قد تلهم النساء الحوامل بأنهن لسن وحدهن في هذه التجربة.