احذر 5 علامات تكشف نقص الزنك في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الزنك معدن مهم للجسم يدعم الجهاز المناعي، ويساهم في شفاء الجروح، وهو ضروري للحفاظ على صحتك ولكن قد لا يحصل العديد من الأشخاص على ما يكفي منه في أنظمتهم الغذائية.



وبحسب thehealthsite، يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى مشكلات صحية مختلفة، تؤثر على جسمك بعدة طرق، ويمكن أن يساعدك التعرف على العلامات في معالجة المشكلة قبل أن تؤدي إلى مخاطر صحية.



5 علامات تكشف نقص الزنك في جسمك



العدوى المتكررة

يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى إضعاف قدرة الجسم على محاربة العدوى، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض متكررة مثل نزلات البرد والإنفلونزا، إذا وجدت نفسك تصاب بالعدوى أكثر من المعتاد أو تكافح للتعافي، فقد يكون ذلك بسبب مستويات الزنك غير الكافية.



يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من الزنك من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية في تعزيز جهاز المناعة لديك.



بطء التئام الجروح

إذا لاحظت أن الجروح أو الكدمات أو الجروح الأخرى تستغرق وقتًا أطول من اللازم للشفاء، فقد يكون نقص الزنك هو السبب، هذا المعدن ضروري لصنع الكولاجين، وهو بروتين يساعد الجروح على الالتئام بشكل صحيح.



يمكن أن يؤدي تضمين الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبذور والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي إلى دعم التئام الجروح بشكل أسرع وصحة الجلد بشكل عام.



تساقط الشعر

قد يكون تساقط الشعر علامة مقلقة على نقص الزنك، فهو مهم للحفاظ على بصيلات الشعر الصحية ودعم نمو الشعر.



يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى ترقق الشعر أو تساقطه، ما يؤثر على كل من الرجال والنساء.



إذا كنت تعاني من تساقط الشعر غير المبرر، فمن الجدير أن تفكر في تناول الزنك، قد يساعد إضافة الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم والمحار والبقوليات إلى نظامك الغذائي على تحسين صحة الشعر وتقليل تساقطه.



فقدان الشهية

قد يكون انخفاض الشهية أيضًا علامة على نقص الزنك.



يشارك الزنك في إنتاج العديد من الإنزيمات التي تعد ضرورية للهضم وإدراك التذوق.



إذا كنت تعاني من انخفاض حاسة التذوق أو عدم الاهتمام بالأكل، فقد يكون نقص الزنك هو المشكلة الأساسية.



يمكن أن يساعد تحسين مستويات الزنك لديك من خلال التغييرات الغذائية أو المكملات الغذائية في استعادة شهيتك وتحسين تناولك الغذائي بشكل عام.



مشكلات الجلد

يمكن أن تشير مشكلات الجلد مثل حب الشباب أو الإكزيما أو البقع الجافة إلى نقص الزنك.



يُعرف الزنك بخصائصه المضادة للالتهابات ودوره في الحفاظ على صحة الجلد.



يمكن أن يؤدي النقص إلى مشكلات جلدية مختلفة، بما في ذلك زيادة قابلية الإصابة بالعدوى وضعف التئام الجلد.



لدعم صحة الجلد، فكر في دمج الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي، مثل بذور اليقطين والحمص والمأكولات البحرية.



إذا استمرت مشكلات الجلد، فقد يكون من المفيد استشارة أخصائي حول مستويات الزنك لديك.

قنبلة موقوتة.. هذا ما يحدث للكبد والكوليسترول عند تناول أجنحة الدجاج

تظهر على الجلد فقط.. احذر علامة مبكرة لـ السرطان

ترقية وشبرقة.. 5 أبراج لديها حظوظ مضاعفة في المال الفترة المقبلة

علامة في شعرك تشير إلى ارتفاع الكوليسترول.. اكتشفها قبل وقوع الكارثة

العلبة وصلت لـ 4 آلاف جنيه.. أسعار حلاوة المولد تثير الجدل