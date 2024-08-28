قد تتشابه مع نزلات البرد.. 11 علامة على سرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تتشابه بعض علامات سرطان البنكرياس مع أعراض نزلات البرد، لذا يجب الانتباه جيدا واستشارة الطبيب.

وكشف موقعي "webmd" و"clevelandclinic" علامات سرطان البنكرياس.



الأعراض:

-شعور عام بالتعب.

-الحمى أحيانا.

-اليرقان.

-ألم البطن.

-الانتفاخ.

-الغثيان.

-القيء.

-فقدان الشهية.

-التعرق.

-الدوار.

-الإسهال.

