قد تتشابه مع نزلات البرد.. 11 علامة على سرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
قد تتشابه بعض علامات سرطان البنكرياس مع أعراض نزلات البرد، لذا يجب الانتباه جيدا واستشارة الطبيب.
وكشف موقعي "webmd" و"clevelandclinic" علامات سرطان البنكرياس.
الأعراض:
-شعور عام بالتعب.
-الحمى أحيانا.
-اليرقان.
-ألم البطن.
-الانتفاخ.
-الغثيان.
-القيء.
-فقدان الشهية.
-التعرق.
-الدوار.
-الإسهال.
