البديل الصحي للأرز والمكرونة.. اعتمد عليه لحياة أكثر صحة

المكرونة والأرز من النشويات التي ينصح أطباء التغذية العلاجية بعدم الإفراط في تناولهما، واستبدالهما بالحبوب البنية والقمح الكامل، الأقل ضررا على الصحة، خاصة إن الأرز والمكرونة من أكثر الأكلات التي تزيد من الوزن، وتؤثر على الكوليسترول ومستويات السكر في الدم.

البديل الصحي للأرز والمكرونة

نصحت وزارة الصحة والسكان المصرية، باستبدال الأرز والمكرونة في الوجبات، بأشياء أخرى أكثر صحية، وأقل ضررا، ونصحت "الصحة" باستبدال الأرز والمكرونة بحبوب الفريك نظرًا لفوائدها.

فوائد تناول الفريك:

- غني بالألياف:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، أكثر من الأرز البني والكينوا، ما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك.

كما تساهم الألياف في الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على التحكم في الوزن.

- مصدر جيد للبروتين:

يحتوي الفريك على نسبة عالية من البروتين، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين والرياضيين.

ويساعد البروتين في بناء العضلات والحفاظ عليها، وتعزيز الشعور بالشبع.

- غني بالفيتامينات والمعادن:

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك وفيتامينات ب، إذ تساهم هذه العناصر الغذائية في دعم صحة الجسم بشكل عام، وتعزيز وظائف الجهاز المناعي والعصبي.

- تساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم:

يعد الفريك من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، ما يجعله خيارًا لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقرًا.

- تعزز صحة القلب:

تساعد الألياف الموجودة في الفريك على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- تعزز صحة الجهاز الهضمي:

يساعد الفريك على نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وتسهل عملية الهضم بسبب كثرة الألياف.