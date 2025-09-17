أجدد ألوان أحمر الشفاه الرائجة من عروض الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:03 صباحاً - يشكل أحمر الشفاه المستحضر الجمالي الذي يبرز أنوثة المرأة من خلال جعل شفاهها أكثر جمالاً وامتلاءً، كما أنه العنصر الأساسي في جميع أساليب المكياج دون استثناء. بالتالي من المهم أن تواكبي موضة ألوان أحمر الشفاه بما يتناسب مع لون بشرتك ومكياجك في الوقت نفسه. ومؤخراً طرحت الدور العالمية من خلال عروضها، أجدد ألوان أحمر الشفاه التي ستكون الأكثر رواجاً خلال المواسم المقبلة؛ فلا تترددي في مواكبة ما يليق بذوقك وشخصيتك، لتكوني السباقة في اعتماد أجدد اتجاهات الجمال الرائجة.

من أحمر الشفاه النيون إلى البرغندي شديد اللمعان وصولاً إلى الأحمر المخملي، تتوافر أمامك مجموعة رائعة من أجدد ألوان أحمر الشفاه؛ فلا تترددي في تجربتها، فمنها ما يليق بأوقات النهار، ومنها ما يتناسب مع أمسياتك الفاخرة وسهراتك الراقية.

أحمر الشفاه الأحمر المخملي: أنوثة وجمال

من عرض فيوليتوي Fioletowy -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لا يزال اللون الأحمر المخملي يتربع على عرش الألوان الكلاسيكية الراقية؛ فهو يرمز إلى الأنوثة القوية والثقة بالنفس. اعتمدته الدور العالمية بإطلالات مسائية لافتة، حيث ينسجم تماماً مع المكياج الناعم للعيون؛ ليمنح التركيز الكامل للشفاه. إنه اللون المثالي للسهرات والمناسبات الفاخرة.

أحمر الشفاه النيود المطفأ: إطلالة طبيعية راقية

من عرض تشيك هولاند Chic Holland -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



النيود بدرجاته المطفأة شكَّل خياراً بارزاً على منصات العروض؛ فهو يمنح الشفاه لمسة طبيعية أنيقة من دون مبالغة. يتماشى مع المكياج السموكي القوي للعيون، أو مع البشرة المشرقة الخفيفة في الإطلالات النهارية. إنه اللون الذي لا غنى عنه لإطلالة عصرية راقية.

أحمر الشفاه البرغندي اللامع: إطلالة مسائية آسرة

من عرض إمرجنسي روم Emergency Room -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أحمر الشفاه البرغندي عاد هذا الموسم بتركيبة لامعة آسرة؛ ليمنح الشفاه حجماً وجاذبية لافتين. هو اللون المثالي للإطلالات المسائية؛ إذ يضيف لمسة درامية أنيقة تناسب السهرات الرسمية. اعتمدته بعض الدور مع لمسات مكياج برونزية للعيون؛ ما جعل الإطلالة أكثر دفئاً ورقياً.

أحمر الشفاه الكوراي الساتاني: إشراقة وحيوية

من عرض تارا بايبيلون Tara Babylon -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الكوراي أو المرجاني بدرجة ساتانية لامعة كان من أبرز الألوان المشرقة على المنصات. يمنح الشفاه جرعة من الحيوية والإشراقة، وهو خيار مثالي لإطلالات النهار والربيع والصيف. يليق بالبشرة الفاتحة والحنطية على حدٍّ سواء، ويُفضل اعتماده مع مكياج عيون ناعم وخفيف.

أحمر الشفاه الوردي الخفيف واللامع: نعومة ورومانسية

من عرض آدا بوسبيتا ada Puspita -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الوردي الخفيف اللامع صيحة مثالية للمرأة الرومانسية التي تبحث عن مكياج ناعم يعكس أنوثتها. يليق بالمكياج الزهري للعينين أو البشرة الزجاجية المتوهجة، كما أنه يناسب مختلف ألوان البشرة. هو خيار أنيق للمناسبات النهارية أو العشاء الرومانسي.

أحمر الشفاه baby pink: أناقة ناعمة

من عرض دي إكستريور D Exterior -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



البايبي بينك خيار متوازن يجمع بين الرقي والأنوثة الناعمة؛ فهو لا يبدو صارخاً ولا باهتاً. برز هذا اللون بشكل واسع في العروض، حيث استُخدم مع مختلف أساليب المكياج، من العيون السموكي إلى المكياج الطبيعي. إنه اللون الأمثل لإطلالة أنيقة يومية وعملية.

أحمر الشفاه البنفسجي الفاتح المخملي والمحدد بإتقان: دفء وامتلاء

من عرض وينسانتو Weinsanto -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



من بين الألوان اللافتة والجديدة، برز البنفسجي الفاتح المخملي الذي يمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً بفضل تحديدها بخط خارجي دقيق. هذا اللون يعكس الدفء والجاذبية، وهو مناسب للإطلالات العصرية الجريئة، خصوصاً عند تنسيقه مع مكياج عيون ناعم وألوان ترابية.

نصائح لاختيار أحمر الشفاه المناسب لبشرتك

لضمان إطلالة متكاملة وأنيقة، احرصي دائماً على اختيار لون أحمر الشفاه بما ينسجم مع لون بشرتك:

البشرة الفاتحة: تليق بها الألوان الوردية الناعمة والنيود الوردي، إضافة إلى الأحمر الكلاسيكي بدرجاته الفاتحة؛ فهي تمنح الوجه إشراقة طبيعية وتبرز ملامحه برقة.

البشرة الحنطية: تناسبها الألوان المرجانية والكوراي، إلى جانب الأحمر المخملي والبرغندي؛ إذ تضفي عليها حيوية دافئة وتمنح الشفاه بروزاً جذاباً.

البشرة السمراء: تزداد تألقاً مع الألوان الغنية والعميقة مثل البنفسجي المخملي والبرغندي الداكن والنيود البني؛ فهي تبرز دفء البشرة وتعكس قوة وجاذبية.

أهمية أحمر الشفاه في المكياج

يُعَدُّ أحمر الشفاه المستحضر الجمالي الأبرز الذي يكمل أي إطلالة ويبرز أنوثة المرأة بشكل فوري؛ فهو لا يقتصر على إضافة لون جذاب للشفاه، بل يعزز ملامح الوجه ويمنحك لمسة من الثقة والجاذبية. اختيار الدرجة المناسبة يمكن أن يوازن بين مكياج العينين والبشرة، ويحوِّل الإطلالة من النهارية البسيطة إلى السهرات المسائية الأنيقة. باختصار، أحمر الشفاه هو المفتاح لإطلالة متكاملة متجددة، ويُعتبر عنصراً أساسياً لكل أسلوب مكياج سواء كان ناعماً أو جريئاً.