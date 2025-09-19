تقنية الـBlush Stacking موضة جمالية رائجة.. هل تخلق تأثيراً أجمل على المكياج؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:05 صباحاً - في الآونة الأخيرة، سيطرت تقنية الـBlush Stacking على ما عداها من صيحات المكياج الرائجة؛ إذ احتلت حيزاً كبيراً عبر مواقع التواصل، التي تُعنى بالموضة والجمال، فضلاً عن انتشارها بشكل كبير بين النجمات اللواتي تسطع بشرتهن بأسلوب مشرق طبيعي وكأنه نابع من داخل البشرة، وذلك بفضل دمج طبقات عدة من البلاش بتركيبات مختلفة، كريمية ومات، ما ينعكس تأثراً رائعاً على مكياج الوجه عموماً ومظهر البشرة بشكل خاص. وقد رأينا نجمات عالميات مثل كيلي جينير Kylie Jenner وجورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez وريهانا Rihanna وسيلينا غوميز Selena Gomez وروزي هنتنغتن وايتلي Rosie Huntington-Whiteley وغيرهن.. يعتمدنها في إطلالاتهن المختلفة، لا سيما على السجادة الحمراء. وأخريات.. يعتمدنها في إطلالاتهن المختلفة.

في التالي، نعرفكِ أكثر إلى تقنية البلاش سكاتينغ وطريقة تطبيقها ونصائح مهمة لمظهر أجمل وأفضل.

ما هي تقنية الـBlush Stacking؟

من عرض فيليبينكس Filipinxt- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تقنية البلاش سكاتينغ أو Blush Stacking هي واحدة من أحدث الصيحات في عالم المكياج، وترتكز على تطبيق أكثر من طبقة من أحمر الخدود باستخدام تركيبات مختلفة مثل البلاش الكريمي، البودرة، أو حتى السائل، فوق بعضها بعضاً. والهدف من هذه التقنية هو تعزيز لون الخدود ومنحه عمقاً وامتلاءً، مع مظهر طبيعي ومشرق يدوم لفترة أطول مقارنة بوضع طبقة واحدة فقط من البلاش.

كيفية تطبيق الـBlush Stacking

Embed from Getty Images



لتطبيق هذه الصيحة الجمالية بشكل صحيح:

ابدئي بالبلاش الكريمي: وزعي كمية صغيرة على تفاحتي الخدين، وادمجيه جيداً باستخدام إسفنجة رطبة أو أصابعك. ثبتي بالبودرة الشفافة: لمزيد من التماسك، طبقي طبقة خفيفة من بودرة الوجه الشفافة على كامل الوجه. أضيفي البلاش البودرة: مرري فرشاة ناعمة محملة ببلاش بودرة بنفس درجة البلاش الكريمي أو بدرجة أفتح قليلاً؛ لتثبيت اللون وإضفاء بُعد جديد. اللمسة الأخيرة: يمكنكِ تعزيز التوهج بمسحة من بلاش سائل أو تينت خفيف على أعلى الخدين؛ لمظهر أكثر انتعاشاً.

تأثير تقنية الـBlush Stacking على المكياج

Embed from Getty Images

تمنح البشرة مظهراً مشرقاً وطبيعياً، وكأن الاحمرار ينبع من الداخل.

تساعد على ثبات اللون لساعات طويلة من دون الحاجة إلى تعديلات متكررة.

تضيف عمقاً وامتلاءً للوجه، مما يجعل ملامحك أكثر شباباً وحيوية.

تتماشى مع مختلف أساليب المكياج، سواء كان ناعماً أو درامياً.

نصائح لتفادي الأخطاء عند تطبيق تقنية الـBlush Stacking

Embed from Getty Images

الاعتدال في التطبيق: تجنبي الإكثار من الطبقات؛ حتى لا يبدو المكياج مبالغاً فيه.

انسجام الألوان: اختاري درجات قريبة من بعضها؛ لضمان مظهر متجانس.

اختيار التركيبات الصحيحة: البلاش الكريمي مثالي للبشرة الجافة، بينما البودرة تناسب البشرة الدهنية.

الإضاءة مهمة: طبقي التقنية في مكان مضاء جيداً؛ حتى تتمكني من تقدير شدة اللون.

استخدمي فرش وأدوات نظيفة: لضمان دمج سلِس ومنع تكتل المنتجات.

هل تُناسب تقنية الـBlush Stacking جميع النساء؟

Embed from Getty Images



بالتأكيد، يمكن لجميع النساء اعتماد تقنية الـBlush Stacking، فهي مرنة وتتماشى مع مختلف أنواع البشرة وألوانها. لكن السر يكمن في اختيار التركيبات والدرجات المناسبة لكل بشرة:

البشرة الفاتحة تليق بها الدرجات الوردية والمشمشية، فيما تبدو الألوان البرونزية والعنابية رائعة على البشرة السمراء والقمحية.

صاحبات البشرة الدهنية، يُنصحن بالتركيز على البلاش البودرة؛ لتفادي اللمعان الزائد، بينما يناسب البلاش الكريمي صاحبات البشرة الجافة؛ لأنه يمنحها ترطيباً إضافياً.

في النهاية، تبقى هذه التقنية وسيلة ممتعة؛ لإضفاء لمسة من الحيوية والأنوثة على أي مكياج.

تفاصيل إضافية لجمال إطلالتكِ مع تقنية الـBlush Stacking

Embed from Getty Images



لا يقتصر سحر تقنية البلاش سكاتينغ على مظهر الخدود المتورد فحسب، بل ينسجم أيضاً مع التوجّه الجمالي العالمي، الذي يركز على المكياج الطبيعي المتوهج. ويؤكد خبراء التجميل أن هذه التقنية تعيد الامتلاء والنضارة إلى الوجنتين؛ لتمنح المرأة مظهراً شبابياً حيوياً.

وللحصول على أفضل نتيجة، يُنصح باستخدام أصابع اليد لتوزيع البلاش الكريمي بلطف على البشرة؛ إذ تساعد حرارة الأصابع في دمجه بشكل مثالي. أما البلاش البودري، فيُفضل تطبيقه بفرشاة متوسطة الحجم بحركات دائرية خفيفة لتوزيع اللون بسلاسة. وهكذا، يصبح البلاش سكاتينغ لمسة نهائية، تُضيف الرقي والبساطة في آنٍ واحدٍ؛ لتتماشى مع صيحات الجمال المعاصرة التي تعتمد مبدأ "الأقل هو الأكثر".