طريقة تطبيق مكياج سموكي شرقي بأسلوب خبراء المكياج لطلة فخمة هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 10:03 صباحاً - المكياج السموكي الشرقي معروف بكونه مزيجاً من الجرأة والرقي؛ إذ يسلط الضوء على العيون بأسلوب يوازن بين الظلال الداكنة والتدرجات الناعمة؛ ليمنحك نظرة واثقة، مليئة بالقوة والأنوثة في الوقت نفسه. وقد ارتبط هذا الأسلوب بجمال المرأة العربية تحديداً، لما يضيفه من سحر شرقي يليق بمختلف ألوان البشرة وأشكال العيون، مع إمكانية تنسيقه بما يتناسب مع شخصيتك وأسلوبك الخاص.

عند التفكير في تطبيق السموكي، قد تشعرين أحياناً بأن الخطوات معقدة أو تتطلب الكثير من الخبرة، لكن الحقيقة أن السر يكمن في التدرج، الدمج المتقن، واختيار الألوان التي تعكس طابعك. فالسموكي الشرقي لا يعني بالضرورة استخدام الأسود الداكن فقط، بل يمكن أن يمتد ليشمل البني، الرمادي، البنفسجي، أو حتى الذهبي، بما يتناسب مع ذوقك والمناسبة التي تستعدين لها.

إنه أسلوب يتجاوز حدود الموضة؛ ليصبح توقيعاً شخصياً لكل امرأة؛ إذ يمنحك الفرصة لتظهري بنظرة آسرة لا تُنسى، ويجعلك تشعرين بالثقة في كل لحظة. ومع بعض اللمسات الصحيحة، ستتمكنين من إبراز عينيك ببراعة، وجعل المكياج السموكي الشرقي جزءاً أساسياً من روتينك الجمالي في المناسبات المميزة.

خطوات تطبيق مكياج سموكي شرقي

View this post on Instagram A post shared by Makeup artist Jawaher (@makeup_artist_jawaher)

تحضير البشرة والعيون

قبل البدء، احرصي على أن تكون بشرتك نظيفة ومرطبة جيداً. ضعي كريم العيون لتخفيف أي انتفاخات أو خطوط دقيقة، ثم طبقي برايمر العيون؛ ليساعد على ثبات الظلال لساعات طويلة، ويمنع تكتلها.

توحيد لون الجفون

استخدمي كونسيلر بدرجة قريبة من بشرتك؛ لتغطية أي شوائب أو عروق على الجفون، ثم ثبتيه بلمسة خفيفة من بودرة شفافة. هذه الخطوة أساسية؛ لتظهر الألوان نقية وواضحة.

تحديد اللون الانتقالي (Transition Color)

ابدئي بتوزيع لون بني فاتح أو بيج دافئ في عظمة الجفن (Crease) باستخدام فرشاة دمج ناعمة. هذه الطبقة تساعد على انسيابية الألوان لاحقاً، وتمنع ظهور خطوط حادة.

تطبيق الظل الداكن (الأساس السموكي)

اختاري اللون الداكن الأساسي للسموكي مثل الأسود، البني الغامق، أو الرمادي الفحم. ضعيه على الجفن المتحرك بدءاً من خط الرموش باتجاه الأعلى، ثم ادمجيه بحركات دائرية ناعمة؛ ليذوب تدريجياً مع اللون الانتقالي دون فواصل حادة.

تعزيز العمق والزوايا

ركزي الظل الداكن أكثر على الزاوية الخارجية للعين (Outer V) لزيادة العمق والاتساع. يمكنك إضافة لمسة من لون أغمق قليلاً في هذه المنطقة؛ لخلق تأثير أكثر دراماتيكية.

إضاءة الجفن الداخلي وتحت الحاجب

للتوازن، ضعي لمسة من الهايلايتر أو الظل الفاتح اللامع (بيج لؤلؤي أو ذهبي فاتح) في الزاوية الداخلية للعين وتحت الحاجب. هذا يعطي إشراقة ويمنع المظهر من أن يبدو ثقيلاً.

الكحل الشرقي

استخدمي كحل جل أو قلم كحل أسود قوي؛ لتحديد خط الماء العلوي والسفلي. يمكنك أيضاً رسم خط أيلاينر رفيع على خط الرموش العلوي؛ لتعزيز الكثافة وإبراز شكل العين الشرقي الساحر.

اللمسة النهائية بالماسكرا أو الرموش

كثفي رموشك بطبقات متعددة من الماسكرا السوداء، أو استخدمي رموشاً اصطناعية لإضفاء لمسة درامية أكثر. الرموش الطويلة والكثيفة هي السر وراء اكتمال المكياج السموكي الشرقي.

توازن المكياج مع باقي الوجه

بما أن العيون قوية وبارزة، اجعلي باقي المكياج ناعماً. طبقي كريم أساس بلمسة مطفية أو نصف مطفية. برونزر خفيف لنحت الوجنتين. أحمر خدود وردي أو خوخي ناعم. اختاري أحمر شفاه نيود أو وردياً فاتحاً للحفاظ على التوازن.

ألوان بديلة للسموكي الشرقي

السموكي الذهبي الشرقي

https://www.instagram.com/p/DD96cIoIBrL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD96cIoIBrL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD96cIoIBrL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

طريقة التطبيق: استخدمي الظل البني الغامق كأساس، وادمجيه مع تدرجات ذهبية لامعة على منتصف الجفن. ضعي لمسة من الهايلايتر الذهبي عند مدمع العين.

استخدمي الظل البني الغامق كأساس، وادمجيه مع تدرجات ذهبية لامعة على منتصف الجفن. ضعي لمسة من الهايلايتر الذهبي عند مدمع العين. المناسبة: مثالي للأعراس والمناسبات المسائية الفاخرة؛ لأنه يضفي دفئاً وفخامة.

السموكي البنفسجي الشرقي

https://www.instagram.com/p/DFsby2dzj76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFsby2dzj76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFsby2dzj76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

طريقة التطبيق: طبقي ظلال العيون البنفسجي الداكن على كامل الجفن، ثم ادمجيه بتدرجات أفتح من البنفسجي أو الوردي الدافئ. يمكنكِ إضافة لمسة لامعة بنفسجية أو فضية للزاوية الداخلية.

طبقي ظلال العيون البنفسجي الداكن على كامل الجفن، ثم ادمجيه بتدرجات أفتح من البنفسجي أو الوردي الدافئ. يمكنكِ إضافة لمسة لامعة بنفسجية أو فضية للزاوية الداخلية. المناسبة: مناسب للسهرات الرسمية، ويبرز جمال العيون العسلية والخضراء بشكل خاص.

السموكي الأخضر الداكن

https://www.instagram.com/p/CN2CkD0lzun/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CN2CkD0lzun/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CN2CkD0lzun/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

طريقة التطبيق: اعتمدي الأخضر الغامق كلون أساسي، وادمجيه مع لمسات ذهبية أو برونزية لتعزيز التوهج. مرري كحلاً أخضر أو أسود في خط الماء لإكمال الإطلالة.

اعتمدي الأخضر الغامق كلون أساسي، وادمجيه مع لمسات ذهبية أو برونزية لتعزيز التوهج. مرري كحلاً أخضر أو أسود في خط الماء لإكمال الإطلالة. المناسبة: رائع في الحفلات والمناسبات ذات الطابع العصري، ويليق جداً بالعيون البنية.

السموكي الرمادي المعدني

https://www.instagram.com/p/C4layNCo9fp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4layNCo9fp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4layNCo9fp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

طريقة التطبيق: وزعي الرمادي الداكن على الجفن، وادمجيه مع لمسة فضية أو معدنية لامعة في منتصف العين. واستخدمي الكحل الأسود لتعزيز الطابع الشرقي.

وزعي الرمادي الداكن على الجفن، وادمجيه مع لمسة فضية أو معدنية لامعة في منتصف العين. واستخدمي الكحل الأسود لتعزيز الطابع الشرقي. المناسبة: اختيار أنيق لإطلالة عصرية أو عشاء فاخر، يمنح العينين إشراقة قوية.

السموكي البني الدافئ

https://www.instagram.com/p/DG3qy5bs2sK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG3qy5bs2sK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG3qy5bs2sK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

طريقة التطبيق: استخدمي درجات البني الفاتح والمتوسط كلون انتقالي، مع بني شوكولا داكن كأساس. أضيفي لمسة نحاسية أو برونزية في منتصف الجفن لمزيد من الإشراق.

استخدمي درجات البني الفاتح والمتوسط كلون انتقالي، مع بني شوكولا داكن كأساس. أضيفي لمسة نحاسية أو برونزية في منتصف الجفن لمزيد من الإشراق. المناسبة: أنسب لإطلالات النهار أو المناسبات العائلية؛ لأنه أنيق وناعم في الوقت نفسه.

أهم النصائح الاحترافية

https://www.instagram.com/p/DF530I0Tjpj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF530I0Tjpj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF530I0Tjpj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إليكِ عزيزتي أهم النصائح الاحترافية، التي تساعدك على إتقان مكياج السموكي الشرقي وتفادي الأخطاء الشائعة:

التدرج لا المبالغة

ابدئي بكمية قليلة من الظل الداكن، وادمجي تدريجياً. وضع كمية كبيرة منذ البداية يجعل الدمج صعباً، ويعطي مظهراً مبقعاً.

الفرشاة المناسبة هي السر

استخدمي فرشاة دمج ناعمة بحركات دائرية خفيفة لذوبان الألوان. لا تستخدمي فرشاة صغيرة جداً؛ لأنها قد تترك خطوطاً واضحة.

الكونسيلر لإصلاح الأخطاء

إذا تجاوز الظل منطقة العين أو أصبح غير متساوٍ، لا تمسحيه بمنديل. بدلاً من ذلك، استخدمي كونسيلر بفرشاة دقيقة لتحديد الحواف وتنظيف الشكل.

التوازن مع باقي الوجه

العين السموكي قوية وجذابة بحد ذاتها، لذلك اجعلي أحمر الشفاه وأحمر الخدود ناعمين حتى لا تصبح الإطلالة مزدحمة.

اختيار اللون المناسب للمناسبة

الأسود/الرمادي: للسهرات الكلاسيكية.

الذهبي/البرونزي: للأعراس والمناسبات الفاخرة.

البني: للنهار أو المناسبات العائلية.

البنفسجي/الأخضر: للسهرات العصرية أو حفلات مميزة.

ثبات طويل الأمد

لتفادي تلاشي الظل أو سيلان الكحل:

ضعي برايمر عيون.

ثبّتي الكحل بظل بنفس اللون فوقه.

رشي سبراي تثبيت المكياج في النهاية.

العناية بالبشرة أولاً

السموكي يظهر العيون بوضوح، وأي هالات أو انتفاخات قد تفسد الإطلالة. لذلك لا تنسي: