عرض أحدث الاختراعات في تكنولوجيا الأدوية بالرياض

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ويشكل المعرضان فرصة فريدة، ومنصة هي الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة لجلب صناعة الأدوية من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث الاختراعات في تكنولوجيا الأدوية والمختبرات، عبر سلسلة متكاملة لهذه الصناعة من موردي المواد الخام إلى الشركات المصنعة للمختبرات والأدوية للتركيبات النهائية، والموزعين وشبكات الرعاية الصحية.
وأوضح رئيس الجمعية السعودية للحساسات الطبية الدكتور عبدالعزيز الكثيري، أن مؤتمرا علميا متخصصا سيقام بالتوازي مع فعاليات المعارض التي تشمل الجلسات النقاشية وعرضا لأبرز التطورات في القطاعين الصيدلي والمخبري، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على تحسين وتطوير الحساسات المستخدمة في المجال الصحي، وجمع المختصين من ممارسين صحيين ومهندسين طبيين تحت مظلة واحدة، تجمع كثيرا من التخصصات الصحية لتنتج تخصصات بينية، لها أثر فاعل في تطوير اهتماماتها المشتركة، وبما يتوافق مع احتياجات المجال الصحي وسوق العمل.
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