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الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، اليوم الأحد، وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتابع: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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