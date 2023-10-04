بحضور الإبراهيم ونيابة عن "الفيصل".. وزارة الرياضة توقّع مذكرة تفاهم مع رئاسة مجلس الوزراء البرتغالية

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محمد بن مسعود - الدمام - وقّع أمس الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم "نيابةً عن" وزير الرياضة، مذكرة تفاهم مع رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال، على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الرياضة.

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