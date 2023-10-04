بعد 24 ساعة من حريق الإسماعيلية.. شاهد حريقًا ضخمًا الْتهم سوقًا عمره 70 عامًا في القاهرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 7:40 صباحاً

الْتهم حريقٌ ضخم عشرات المحلات والأكشاك، في سوق تجاري بحي السيدة زينب الشعبي وسط القاهرة، الثلاثاء؛ فيما تَمَكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مسجد السيدة زينب الشهير وسط العاصمة المصرية. وأخمدت قوات الدفاع المدني الحريق الذي نشب في سوق تجاري عمره نحو 70 عامًا ملاصقٍ لمسجد السيدة زينب، وأسفر عن خسائر مادية بملايين الجنيهات، مع إصابات بشرية طفيفة باختناقات نتيجة الأدخنة الكثيفة. ودفعت السلطات بسيارات الإطفاء والدفاع المدني للتعامل مع الموقف، وكذلك انتقلت سيارات الإسعاف والقيادات المحلية لموقع الحريق. ويأتي حريق سوق السيدة زينب، بعد 24 ساعة من الحريق الضخم الذي تَسبب في تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية شرقي مصر. الحريق اندلع فجرًا وحسب صحيفة "المصري اليوم"، كشفت التحريات الأولية حول الحريق أن المتضررين جراء الحادث، تفاجؤوا باندلاع الحريق عقب أذان الفجر، وحاول بعض الأهالي إخماد النيران وإطفاءها؛ لكن النيران امتدت في محيط المكان؛ حيث أسفر الحادث عن حريق بـ20 بسطة ملابس بالسوق، وحريق بـ12 محلًّا داخل 3 طوابق بالعقار التجاري. الحريق اندلع فجرًا تماس كهربائي تسبب بالحريق وأضافت التحريات الأولية أن الحريق أسفر عن خسائر بالملايين لأصحاب المحلات التجارية بمكان الحادث، وتَبَين أن وراء الحريق تماس كهربائي تَسبب في اشتعال السوق بالكامل؛ حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالدفع بـ8 سيارات. وحسب موقع "صدى البلد"، تَمكن رجال الإطفاء من حماية مسجد السيدة زينب من الحريق، قبل أن تمتد النيران إليه. وتستمع الشرطة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل. تماس كهربائي تسبب بالحريق

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