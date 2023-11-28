تراند اليوم : بالفيديو.. فلسطيني غاضب: اتبهدلنا الجثث مرمية في الشوارع.. وغزة تدمرت لا تصلح للحياة

صحيفة الخليج 365: طالب شاب فلسطيني بوقف الحرب، مشيرا إلى أن غزة تدمرت ولم تعد تصلح للحياة.

وقال خلال مقطع فيديو : " غزة كلها متعرفش حاجة فيها.. غزة انعدمت لا تصلح للحياة بتاتا، الناس اللي طلعت على الجنوب بتلاقي مأوى لكن لما ترجع على الشمال مش بيلاقوا شيء ، لا بيت لا مدرسة لا مستشفى مفيش مأوى لهم". حسب "العربية .نت".

وأضاف: "مطلوب يوقفوا الحرب، الناس ماتت ، البيوت انهدمت، مفيش ناس تدفن الناس، الجثث مرمية تحللت في الشوارع، الأول اللي كان يستشهد على الأقل كان يلاقي اللي يدفنه ومكان يدفن فيه".

واختتم قائلا: "اتبهدلنا زيادة عن اللزوم لا حياة، لا عيشة ، مفيش حاجة".