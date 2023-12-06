شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية بمحافظتي ينبع والعيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصاً منها على سلامة الجميع.

وقالت الإدارة إن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

دارة تعليم جدة

وفي نفس السياق، أعلنت إدارة تعليم جدة، مساء الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون "عن بُعد”، عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.